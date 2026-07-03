Hà Nội sắp thu hồi 1,7 ha đất phường Láng, “tái sinh” chung cư cũ trên “đất vàng” Huỳnh Thúc Kháng

Hà Nội thu hồi đất phường Láng 2026 mới nhất

Theo danh mục các dự án dự kiến thu hồi đất giai đoạn 2026 - 2030, trên địa bàn phường Láng sẽ triển khai tổng cộng 8 dự án với diện tích thu hồi hơn 1,7 ha. Trong số này, có 7 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) là dự án mới được thành phố đăng ký trong giai đoạn này. Đây là một trong những tuyến metro quan trọng của Hà Nội, có vai trò kết nối khu vực nội đô với phía Tây thành phố, đồng thời được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị dọc hành lang tuyến.

Bên cạnh tuyến metro, thành phố cũng dự kiến đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính phường Láng và trụ sở Công an phường Láng.

Một góc tại phường Láng. Ảnh: Anh Văn

Ngoài các dự án đăng ký mới, Hà Nội tiếp tục triển khai 4 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025.

Các dự án gồm cải tạo sân chơi kết hợp xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư tập thể Đại học Ngoại thương (phường Láng Thượng cũ); tu bổ, tôn tạo di tích chùa Láng; xây dựng Trường Tiểu học Láng Thượng 2; xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND phường Láng Thượng (cũ).

Nhóm dự án này tập trung vào hoàn thiện hạ tầng công cộng, nâng cấp thiết chế văn hóa, giáo dục và bộ máy hành chính tại địa phương.

Bên cạnh các dự án đầu tư công, danh mục còn có một dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách là cải tạo, xây dựng lại khu chung cư tại khu đất số 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Đây cũng là dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội năm 2025, thuộc chương trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ đang được thành phố đẩy mạnh triển khai.

Hà Nội “tái sinh” chung cư cũ tại khu “đất vàng” Huỳnh Thúc Kháng

Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian, tường bong tróc, kết cấu hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cư dân. Ảnh: Anh Văn

Chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng từ năm 1991, cao 5 tầng với hai đơn nguyên và 42 căn hộ. Sau hơn ba thập kỷ đưa vào sử dụng, công trình xuống cấp nghiêm trọng và đã được UBND TP. Hà Nội xếp vào diện nhà nguy hiểm cấp D - mức cảnh báo cao nhất về an toàn kết cấu.

Tháng 3/2011, đơn nguyên 1 của tòa nhà từng bị sập một phần do ảnh hưởng từ sự cố sập công trình liền kề tại số 47 Huỳnh Thúc Kháng. Sự cố khiến 19 hộ dân phải di dời khẩn cấp, trong khi 23 hộ còn lại tiếp tục sinh sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp nhiều năm.

Tình trạng cơi nới, mở rộng diện tích diễn ra tràn lan trong toàn bộ khu chung cư. Ảnh: Anh Văn

Không chỉ xuống cấp theo thời gian, nhiều căn hộ còn được cơi nới, “chắp vá” thêm diện tích sử dụng, khiến tải trọng công trình gia tăng và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cao hơn.

Theo phương án được phê duyệt, chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng lại thành tòa nhà cao 13 tầng nổi, một tầng tum kỹ thuật và 5 tầng hầm trên khu đất rộng khoảng 1.100 m2.

Thông tin tòa nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng sau khi được "tái sinh". Ảnh: Anh Văn

Dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bách Khoa làm chủ đầu tư, các hộ dân hiện hữu sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ sau khi công trình hoàn thành.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong tháng 7/2026 và dự kiến hoàn thành, bàn giao vào quý 4/2027.

Danh sách các dự án vốn ngân sách bị thu hồi tại phường Láng

Danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách bị thu hồi tại phường Láng