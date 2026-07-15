Gần 5 ha đất phường Ngọc Hà sắp bị Hà Nội thu hồi làm gì?

Hà Nội thu hồi đất phường Ngọc Hà 2026 mới nhất

Theo danh mục dự kiến thu hồi đất giai đoạn 2026 - 2030, phường Ngọc Hà sẽ thu hồi gần 5 ha đất để thực hiện 27 dự án, phục vụ phát triển hạ tầng, hoàn thiện không gian công cộng và bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử.

Trong đó, có 26 dự án sử dụng vốn ngân sách và 1 dự án triển khai bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đối với nhóm dự án đầu tư công, thành phố tiếp tục triển khai 2 dự án chuyển tiếp đã được HĐND TP. Hà Nội thông qua trước đó. Một là dự án xây dựng, mở rộng và chỉnh trang tuyến đường từ ngõ 376 đường Bưởi qua phố Đội Nhân đến phố Đốc Ngữ. Dự án còn lại là cống hóa tuyến mương phía Nam khu 7,2 ha Vĩnh Phúc kết hợp xây dựng đường giao thông.

Một góc tại phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà. Ảnh: Phạm Hưng

Bên cạnh đó, danh mục bổ sung thêm 24 dự án mới, trong đó giao thông tiếp tục là lĩnh vực được ưu tiên. Nhiều tuyến đường sẽ được mở mới hoặc nâng cấp như mở rộng ngõ 35 phố Kim Mã Thượng; xây dựng tuyến đường nối phố Đội Nhân với đường Hoàng Hoa Thám; cống hóa mương kết hợp làm đường từ tổ dân phố số 10 khu dân cư số 1 đến khu tập thể Quân trang; xây dựng đường nội bộ và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực tổ dân phố 12C và 14 của phường Vĩnh Phúc trước đây. Thành phố cũng dành nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực hồ Bảy Gian, khu 7,2 ha Vĩnh Phúc và xử lý các hạng mục còn lại thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình cũ.

Không gian xanh và các công trình phục vụ cộng đồng cũng được mở rộng thông qua hàng loạt dự án xây dựng vườn hoa, cây xanh tại khu vực phía Nam ao Út Tu, khu đất từ số 67 đến 79 phố Văn Cao, ngõ 75 Vĩnh Phúc và khu đất bãi Mả, ngõ 6 Vĩnh Phúc. Thành phố đồng thời tiếp tục hoàn thiện khu liên hợp Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

Trong lĩnh vực giáo dục và thiết chế công, Hà Nội dự kiến xây dựng trường mầm non tại khu đất ao Út Tu, bổ sung nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng và đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND của phường Ngọc Hà và phường Đội Cấn theo mô hình chính quyền địa phương mới.

Đáng chú ý, kế hoạch còn dành nguồn lực để bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Nhiều di tích như đình Vạn Phúc, đình Kim Mã Thượng và đền Cống Yên sẽ được tu bổ, tôn tạo. Đồng thời, các hộ dân nằm trong khu vực bảo vệ của chùa Bát Tháp và đình Cống Vị dự kiến được di dời nhằm tạo điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Ngoài các dự án sử dụng vốn ngân sách, danh mục còn có dự án ngoài ngân sách là cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam - The Boulevard. Dự án được chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2025 và là một trong những dự án cải tạo chung cư cũ đáng chú ý tại khu vực nội đô, nằm trên quỹ đất có vị trí đắc địa của phường Ngọc Hà.

Bên cạnh đó, thành phố cũng dự kiến giải phóng mặt bằng hai căn nhà nằm trong phạm vi vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám để phục vụ chỉnh trang đô thị, góp phần đồng bộ hạ tầng và cải thiện diện mạo khu vực trung tâm Ba Đình.

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