Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC hạ 1,6 triệu đồng/lượng

Mở cửa sáng nay, lúc 8h37', vàng miếng SJC hạ 1,6 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 146,6 triệu/lượng, giá mua vào là 143,6 triệu/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ tới 2,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 142,1-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, mua - bán ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay hạ 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 144,2-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 143,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 0h20, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.986,6 USD/ounce, giảm 79,1 USD.

Lúc 23h25 ngày 16/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 3.984 USD/ounce, giảm mạnh hơn 74 USD.