Khu 'đất vàng' biến tướng thành bãi gửi xe và chợ cóc

Khu đất tại địa chỉ số 181 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, Hà Nội có diện tích rộng hơn 1,6 ha (khoảng 16.000 m²). Khu đất này hiện do Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport) quản lý và sử dụng.

Đây là một trong những vị trí đất có diện tích lớn tại trung tâm phường Thanh Xuân. Tuy nhiên, khu đất này thời gian qua phát sinh nhiều diễn biến phức tạp về quản lý sử dụng đất và trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận thực tế, khu vực này bị biến tướng, chuyển đổi mục đích sử dụng sang hoạt động kinh doanh các dịch vụ thương mại như bãi trông giữ xe và khu vực họp chợ cóc tự phát.

Một phần lớn diện tích tại đây đã bị biến tướng thành bãi trông giữ xe quy mô lớn. Toàn bộ khu vực này được quây tôn, dựng mái che bán kiên cố nhằm phục vụ lượng phương tiện lớn từ các khu vực lân cận đổ về.

Một phần diện tích khu đất hiện vẫn tồn tại nhiều hạng mục quán bia chưa được tháo dỡ, di dời.

Tại khu vực đất này, hoạt động họp chợ tự phát của một số hộ kinh doanh cũng gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh.

Tại đây, các hoạt động buôn bán được tổ chức công khai, đặc biệt là một số sạp kinh doanh thực phẩm tươi sống hoạt động xả thải trực tiếp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

Trước các sai phạm kéo dài, UBND phường Thanh Xuân đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Ngày 30/7/2025, UBND phường ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm tại đây. Trên cơ sở đó, Công ty cổ phần VIWACO đã ngừng cung cấp dịch vụ nước từ ngày 07/8/2025 và Công ty Điện lực Hà Đông ngừng cung cấp dịch vụ điện từ ngày 02/10/2025.

Thông tin về những sai phạm tại khu đất 181 Nguyễn Huy Tưởng, ông Nguyễn Duy Lâm, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Thanh Xuân khẳng định, việc sử dụng đất dự án sai mục đích đơn vị đã tham mưu UBND phường kiểm tra, lập biên bản đình chỉ và buộc tháo dỡ công trình xây dựng phát sinh.

Đại diện phường cũng đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm văn bản số 2776 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng tất cả hợp đồng tại các cơ sở nhà đất của công ty. Hiện UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính 260 triệu đồng và bắt đầu tổ chức cưỡng chế, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả từ 15/7.