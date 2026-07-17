Nóng: NHNN yêu cầu áp dụng thời gian chờ khi chuyển khoản ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng.

Theo công văn của NHNN, thời gian chờ là thời gian giao dịch của khách hàng chưa được chuyển đến tài khoản người thụ hưởng. Dịch vụ được áp dụng trên các kênh giao dịch trực tuyến gồm Internet Banking và Mobile Banking, đối với khách hàng cá nhân.

Trong đó, thời gian chờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển tiền trong nước trên kênh trực tuyến có giá trị từ hạn mức khách hàng đã đăng ký trở lên và được chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận khoản tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đó từ chính khách hàng trong vòng 01 năm liền kề trước thời điểm thực hiện giao dịch.

Về hạn mức và thời gian chờ, NHNN quy định hạn mức được tính theo từng giao dịch trên từng tài khoản thanh toán riêng biệt của khách hàng. Thời gian chờ được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức và thời gian chờ cho các giao dịch chuyển khoản

Khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch áp dụng thời gian chờ cũng như thời gian chờ phù hợp, với thời gian tối thiểu là 24 giờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ chủ động áp dụng hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ.

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng xây dựng quy trình nội bộ và hướng dẫn khách hàng thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh hạn mức cũng như thời gian chờ.

Mỗi thao tác đăng ký hoặc điều chỉnh phải được xác nhận theo quy định về xác nhận giao dịch tại Thông tư số 50/2024/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) kết hợp biện pháp xác minh thông tin chủ tài khoản do ngân hàng thực hiện, hoặc xác nhận thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID).

Đối với trường hợp khách hàng đề nghị dừng thực hiện giao dịch đang trong thời gian chờ do nghi ngờ bị lừa đảo, gian lận hoặc thay đổi nhu cầu giao dịch, ngân hàng cũng phải thực hiện xác minh thông tin khách hàng và áp dụng quy trình xác nhận tương tự như khi đăng ký hoặc điều chỉnh hạn mức.

Bên cạnh đó, các ngân hàng có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng về việc cung cấp dịch vụ, đồng thời công khai đầy đủ các điều khoản, điều kiện áp dụng như phạm vi, đối tượng, hạn mức, quyền và trách nhiệm của các bên để khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức và thời gian chờ phù hợp.

Đối với mỗi giao dịch thuộc diện áp dụng thời gian chờ, ngân hàng phải hiển thị thông báo rõ ràng trước khi giao dịch được thực hiện; triển khai cơ chế kỹ thuật xác nhận khách hàng đã đọc, hiểu và chấp thuận áp dụng thời gian chờ theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN; đồng thời lưu trữ nhật ký giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng để phục vụ tra soát, giải quyết khiếu nại, tranh chấp hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo yêu cầu của NHNN, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án triển khai cụ thể và hoàn thành việc triển khai trước ngày 1/3/2027. Đồng thời, các đơn vị phải gửi thông tin về kế hoạch triển khai, phạm vi thực hiện và đầu mối liên hệ về NHNN trước ngày 1/11/2026.