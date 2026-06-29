Gần 97 ha đất phường Xuân Đỉnh sắp bị Hà Nội thu hồi làm gì?

Hà Nội thu hồi đất phường Xuân Đỉnh 2026 mới nhất

Phường Xuân Đỉnh là một trong những địa bàn có quy mô giải phóng mặt bằng lớn ở khu vực phía Bắc Hà Nội trong giai đoạn 2026 - 2030 khi thành phố dự kiến thu hồi gần 97 ha đất để triển khai hàng loạt dự án giao thông, hạ tầng xã hội và phát triển đô thị.

Theo kế hoạch, phường sẽ triển khai 26 dự án, trong đó có 21 dự án sử dụng vốn ngân sách và 5 dự án ngoài ngân sách. Phần lớn các dự án hướng đến hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy phát triển Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Hàng loạt tuyến đường mới được đề xuất như đường Nguyễn Hoàng Tôn; tuyến đường số 5 dẫn vào trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây; tuyến nối Nhà máy nước Cáo Đỉnh với đường Nguyễn Hoàng Tôn; đường từ Minh Tảo đến Nguyễn Hoàng Tôn; tuyến kết nối Phạm Văn Đồng qua sông Cầu Đá đến Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Một góc tại phường Xuân Đỉnh. Ảnh: Viết Niệm

Bên cạnh đó, thành phố cũng dự kiến xây dựng tuyến đường kết nối Phạm Văn Đồng với Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn từ Xuân Đỉnh đến nút giao vòng xuyến, cùng tuyến đường vào Trường Tiểu học Xuân Đỉnh nhằm tăng khả năng lưu thông trong khu vực dân cư hiện hữu.

Một số dự án giao thông đã được chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội năm 2025 cũng tiếp tục được triển khai, trong đó có tuyến đường nối từ đường Đỗ Nhuận qua Nhà máy nước Cáo Đỉnh đến chợ Xuân Đỉnh. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Bắc Thủ đô.

Không chỉ tập trung vào giao thông, kế hoạch đầu tư còn dành nguồn lực cho các công trình văn hóa và hạ tầng xã hội. Nổi bật là dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia kết hợp Công viên Hữu nghị trong Khu đô thị mới Tây Hồ Tây với diện tích khoảng 28,61 ha.

Ngoài ra, thành phố sẽ đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân Tảo, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan hồ điều hòa Xuân Đỉnh 1, đồng thời tiếp tục triển khai các công trình dân sinh như Trường Mầm non Xuân Đỉnh D, nhà văn hóa tổ dân phố Cáo Đỉnh 1 và Cáo Đỉnh 2, cùng trụ sở làm việc phường Xuân Tảo (cũ).

Để phục vụ nhu cầu bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, địa phương cũng đề xuất xây dựng 3 ô đất hạ tầng kỹ thuật tái định cư tại Xuân Đỉnh, gồm ô đất C1/LX10 rộng khoảng 3.300 m2 và hai vị trí thuộc ô đất C1/LX11 với tổng diện tích khoảng 3.400 m2.

Song song với các dự án đầu tư mới, nhiều hạng mục cải tạo hạ tầng hiện hữu cũng nằm trong kế hoạch thực hiện như cống hóa mương thoát nước phía sau Trường Tiểu học Xuân La và mở rộng ngõ 38 đường Xuân La kết nối với đường Võ Chí Công nhằm nâng cao năng lực thoát nước và giảm áp lực giao thông.

Trong lĩnh vực giao thông công cộng, hai dự án đường sắt đô thị tiếp tục được đưa vào danh mục triển khai gồm tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (tuyến 2.1), với diện tích thu hồi đất khoảng 17,59 ha, cùng dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - Ga Hà Nội.

Đối với nhóm dự án ngoài ngân sách, thành phố tiếp tục triển khai Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây giai đoạn 2 cùng ba tuyến đường khung và quảng trường trung tâm.

Ngoài ra còn có dự án xây dựng tuyến đường A4 thuộc Khu A5 của Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, dự án đầu tư hạ tầng Khu Đoàn Ngoại giao và cầu vượt bộ hành phục vụ cụm trường tiểu học, THCS Tây Hồ Tây.

Danh sách các dự án vốn ngân sách bị thu hồi tại phường Xuân Đỉnh

Danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách bị thu hồi tại phường Xuân Đỉnh