Con vật lông dày kịt này được nông dân Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng nuôi thành công, bán thịt, bán lông

Lựa chọn những hộ dân giỏi để “gửi vàng”

Theo ông Nguyễn Văn Chương, trong năm 2026, TTKN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với TTKN tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi cừu sinh sản thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”(thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương).

Dự án có quy mô 105 con cừu, gồm 100 con cừu cái và 5 con cừu đực, được triển khai tại 5 hộ dân tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Địa điểm lựa chọn để xây dựng mô hình được triển khai tại các xã thuộc vùng miền núi theo Quyết định số 184/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng (vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026 – 2030).

Dự án có quy mô 105 con cừu, gồm 100 con cừu cái và 5 con cừu đực, được triển khai tại 5 hộ dân tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng(địa phận huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Các hộ tham gia dự án được Nhà nước hỗ trợ 70% kinh phí con giống, thức ăn hỗn hợp, đá liếm và vắc xin. Phần 30% còn lại, người dân đối ứng theo quy định hiện hành.

Mới đây nhất, đầu tháng 7/2026, TTKN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bàn giao cừu giống cùng vật tư cho các hộ tham gia dự án tại xã Phan Sơn.

Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con cừu đực giống lai Doper và 20 con cừu cái giống lai Doper, cùng thức ăn hỗn hợp, vắc xin phòng bệnh và đá liếm theo đúng định mức của dự án.

Các hộ nông dân xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, dự khoá tập huấn chăn nuôi cừu vừa phát triển kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Dân Nam, nhân viên Phòng Khuyến nông về Chăn nuôi và Thủy sản thuộc TTKN tỉnh Lâm cho biết, để được lựa chọn tham gia dự án, các hộ dân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như có chuồng trại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi cừu sinh sản, đủ khả năng đối ứng kinh phí, công lao động và nguồn thức ăn thô xanh…

Trước khi bàn giao giống cừu cho các hộ dân, TTKT phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cừu sinh sản thích ứng với biến đổi khí hậu cho các hộ tham gia dự án. Khóa học này quan trọng nên đã thu hút các hộ chăn nuôi trên địa bàn có nhu cầu tìm hiểu, học tập mô hình.

Nội dung tập huấn tập trung vào đặc điểm sinh học, tập tính của cừu, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, dinh dưỡng, quy trình tiêm phòng vắc xin và các giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Thông qua lớp tập huấn, các hộ dân được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý, chăm sóc đàn cừu đúng quy trình kỹ thuật, góp phần nâng cao tỷ lệ sống, khả năng sinh sản và hiệu quả của mô hình.

Anh Nguyễn Dân Nam cho hay, trong quá trình triển khai dự án, cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh nhằm giúp đàn cừu nhanh chóng thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Đồng thời, người dân được hướng dẫn bảo đảm đầy đủ nguồn nước sạch, thức ăn xanh và thức ăn hỗn hợp đầy đủ theo từng giai đoạn để đàn cừu sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt.

Một hộ nông dân xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, đang chăm sóc đàn cừu của dự án chăn nuôi vừa phát triển kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: PV

Chăn nuôi cừu, hướng phát triển kinh tế bền vững

Là một trong những hộ tham gia dự án, ông Tạ Ngọc Trịnh, ở xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, gia đình ông nhiều năm qua đã có nuôi cừu nhưng quy mô còn nhỏ, việc đầu tư con giống chất lượng và vật tư gặp nhiều khó khăn.

“Lần này được Nhà nước hỗ trợ giống, thức ăn, vắc xin và được cán bộ khuyến nông tập huấn kỹ thuật, tôi rất yên tâm khi tham gia dự án. Tôi sẽ thực hiện đúng quy trình chăm sóc, phòng bệnh để đàn cừu sinh trưởng tốt, sinh sản đạt hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình..”, ông Tạ Ngọc Trịnh chia sẻ.

TTKN tỉnh Lâm Đồng triển khai dự án“Xây dựng mô hình chăn nuôi cừu sinh sản thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”(thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương). Ảnh: PV

Theo TTKN tỉnh Lâm Đồng, thông qua việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, dự án đặt mục tiêu nâng cao năng suất sinh sản của đàn cừu, tăng tỷ lệ nuôi sống, nâng hiệu quả kinh tế tối thiểu 10%.

Việc triển khai dự án không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi cừu theo hướng an toàn, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo TTKN tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả của dự án sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các địa phương có điều kiện sinh thái tương tự.

“Chương trình thực hiện trong bối cảnh chi phí chăn nuôi ngày càng gia tăng, việc lựa chọn các mô hình sản xuất thích ứng, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết cho bà con nông dân.

Việc này góp phần phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu…”, ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc TTKN tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Mô hình nuôi cừu tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu, cừu sinh sản nhanh. Ảnh: PV

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế và chính quyền địa phương, mô hình nuôi cừu tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu khô nóng, cừu sinh sản nhanh.

Mô hình này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu nhập ổn định và xóa đói giảm nghèo cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Về thích ứng với biến đổi khí hậu thì cừu là vật nuôi chịu hạn tốt, phù hợp với các vùng miền núi thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng và khan hiếm nguồn nước tại Phan Sơn.

Thức ăn chủ yếu của cừu là các loại cỏ, lá cây tự nhiên và phụ phẩm nông nghiệp. Chi phí xây dựng chuồng trại cũng đơn giản và tiết kiệm hơn nhiều so với chăn nuôi bò hay heo. Cừu sinh sản tốt, cừu con lớn nhanh và có thể xuất bán thịt hoặc làm giống sau khoảng 8 tháng tuổi.

Thịt cừu được người tiêu dùng ưa chuộng

Anh Trần Hồng, một tiểu thương thường thu mua cừu ở vùng Bình Thuận - Ninh Thuận(cũ) đưa về các tỉnh phía Nam như TP.HCM và lận cận cung cấp cho người tiêu dùng cho biết, hiện nay thịt cừu được thị trường ưa chuộng vì bỗ dưỡng, chế biến nhiều món ăn ngon.

Cũng theo anh Hồng, tại Ninh Thuận, nay tỉnh Khánh Hoà là thủ phủ chăn nuôi cừu thì giá cừu hơi thường dao động từ 160.000 – 190.000 VNĐ/kg(này tuỳ thời điểm).

Cừu giống có giá dao động từ 3 - 3,5 triệu đồng/con, mang lại lợi nhuận đáng kể cho người chăn nuôi.

Vì vậy, mô hình nuôi cứu là tiềm năng phát triển kinh tế bền vững, mở ra hướng đi mới cho nông dân vùng núi Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi với Dân Việt, anh Ngô Thành, một đầu bếp ở Phan Rang - Ninh Thuận, nay tỉnh Khánh Hoà cho biết, thịt cừu là nguyên liệu giàu dinh dưỡng với hương vị đậm đà, rất thích hợp để chế biến thành các món nướng, hầm hoặc lẩu.

Những món cừu được người tiêu dùng yêu thích nhất sườn cừu nướng thảo mộc, ướp cùng hương thảo, tỏi, và tiêu đen...

Đùi cừu nướng lò và phần đùi cừu nguyên khối tẩm ướp đậm đà, nướng chậm cho lớp da bên ngoài vàng giòn, phần thịt bên trong chín mềm. Món này thường ăn kèm khoai tây và nước sốt rượu vang.

Đáng chú ý là món cà ri cừu mang hương vị Ấn Độ hoặc Trung Đông đặc trưng. Thịt cừu được hầm nhừ cùng bột cà ri, sữa chua hoặc nước cốt dừa, tạo nên phần nước sốt sánh mịn, béo ngậy, cực kỳ hợp khi ăn kèm bánh mì hoặc cơm.

Mô hình nuôi cừu tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu, cừu sinh sản nhanh. Ảnh: PV

Xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng(được sáp nhập từ xã Phan Sơn, Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ), cách Phan Thiết khoảng 80 km. Dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Raglai và Cơ Ho...

Địa hình xã Phan Sơn chủ yếu là đồi núi cao, có nhiều sông suối chảy qua. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, khô nóng, nắng nhiều và phân hóa thành 2 mùa mưa - khô rõ rệt.

Về nông nghiệp, xã Phan Sơn đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như trồng cây ăn quả (quýt, xoài, bưởi, chuối cấy mô) và các giống lúa mới (ST24, ST25). Chăn nuôi gia súc như đàn bò, heo cũng là thế mạnh kinh tế của đồng bào.

Trên địa bàn xã Phan Sơn có 2 Nhà máy Điện năng lượng mặt trời (Phan Lâm 1 và Phan Lâm 2) với tổng công suất hơn 400 MWp.

Phan Sơn cũng là địa phương lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, tiêu biểu là nghệ thuật diễn xướng hát ngâm Hari.

Chính quyền địa phương đang tích cực đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.