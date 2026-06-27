Khoảng 1,5 ha "đất vàng" phường Hoàn Kiếm sắp bị Hà Nội thu hồi làm gì?

Hà Nội thu hồi đất phường Hoàn Kiếm 2026 mới nhất

Theo danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến thu hồi khoảng 1,5 ha đất phường Hoàn Kiếm để phục vụ 6 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách.

Trong số các dự án được bổ sung mới có kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và mở rộng không gian phía Tây hồ Gươm. Hướng đến việc tăng diện tích không gian công cộng, hoàn thiện cảnh quan khu vực trung tâm, tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân và du khách.

Một góc phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Tiến

Cùng với đó, thành phố cũng đưa vào danh mục dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ tại số 23 Hàng Tre - 162 Trần Quang Khải. Đây là một trong những dự án nhằm thúc đẩy tiến độ cải tạo các khu nhà xuống cấp trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Ngoài hai dự án đăng ký mới, Hà Nội tiếp tục triển khai 4 dự án chuyển tiếp đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết năm 2025.

Trong nhóm dự án này, thành phố tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Đền Bà Kiệu. Đồng thời, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất để xây dựng quảng trường - công viên thuộc khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm cũng sẽ được đẩy mạnh.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng sẽ được cải tạo, mở rộng và chỉnh trang nhằm nâng cấp không gian công cộng tại cửa ngõ phía Bắc hồ Gươm. Song song với đó là dự án tu bổ, tôn tạo đình - đền Thiên Tiên, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Danh sách các dự án vốn ngân sách bị thu hồi tại phường Hoàn Kiếm