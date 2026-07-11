Khoảng 41 ha đất phường Phú Thượng sắp bị thu hồi làm gì?

Hà Nội thu hồi đất phường Phú Thượng 2026 mới nhất

Trong giai đoạn 2026 - 2030, khoảng 41 ha đất tại phường Phú Thượng dự kiến được Hà Nội thu hồi để phục vụ triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, công trình công cộng, giáo dục, nhà ở và chỉnh trang đô thị.

Theo danh mục dự kiến, có 12 dự án nằm trong kế hoạch thu hồi đất, trong đó 7 dự án sử dụng vốn ngân sách và 5 dự án ngoài ngân sách.

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách, có 5 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội ban hành năm 2025, gồm xây dựng tuyến ngõ 209 An Dương Vương, tuyến ngõ 343 An Dương Vương, tuyến đường kết nối từ ngõ 409 đến ngõ 343 An Dương Vương, xây dựng vườn hoa - sân chơi trên phố Bùi Trang Chước và xây dựng nhà sinh hoạt tổ dân phố số 12 tại ngõ 15 An Dương Vương.

Một góc tại phường Phú Thượng. Ảnh: Anh Văn

Bên cạnh đó, thành phố cũng bổ sung 2 dự án mới vào kế hoạch thu hồi đất, gồm xây dựng Trường Mầm non Đông Ngạc D và xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phú Thượng.

Ở nhóm dự án ngoài ngân sách, kế hoạch xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng với quy mô gần 20 ha. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ bổ sung không gian xanh, cải thiện cảnh quan và nâng cao chất lượng sống cho khu vực.

Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến thu hồi đất để triển khai dự án nhà ở xã hội tại ô đất IA25 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở giá phù hợp.

Cùng với đó là dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu X1 và dự án đầu tư xây dựng tuyến cống xả, đoạn cống dẫn của trạm bơm Phú Thượng nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước.

Riêng đối với Khu đô thị Nam Thăng Long, kế hoạch tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại khoảng 12,22 ha. Đây là dự án chuyển tiếp duy nhất trong nhóm dự án ngoài ngân sách và được kỳ vọng sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư trong giai đoạn tới.

Danh sách các dự án vốn ngân sách bị thu hồi tại phường Phú Thượng

Danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách bị thu hồi tại phường Phú Thượng