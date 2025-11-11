Elon Musk vừa giàu thêm 10 tỷ USD trong "chớp mắt"

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones tăng 237 điểm (0,5%), S&P 500 tăng 1,2%, còn Nasdaq, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ bật lên tới 2,01%.

Động lực đến từ việc tám Thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa, mở đường cho dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang đến tháng 1. Sự đồng thuận này thổi luồng gió lạc quan vào thị trường sau nhiều tuần căng thẳng vì nguy cơ đóng cửa kéo dài.

Nvidia là “ngôi sao” của phiên giao dịch khi cổ phiếu tăng 4,4% lên gần 196 USD, kéo theo đà tăng của nhiều tên tuổi lớn khác như Alphabet (tăng 3,2%), Tesla (4,3%), Meta (2%) và Palantir (8,4%). Nhờ đó, Dow Jones cũng được hỗ trợ thêm từ các cổ phiếu Amazon, Cisco, Apple, Goldman Sachs và JPMorgan Chase.

Tài sản Elon Musk tăng mạnh

Những tỷ phú nào hưởng lợi lớn nhất?

Theo thống kê của Forbes, cú bật của cổ phiếu Tesla đã giúp Elon Musk “bỏ túi” thêm 10,1 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 492,3 tỷ USD. tiếp tục dẫn đầu thế giới.Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, tăng 2,8 tỷ USD lên 296,4 tỷ USD. Jeff Bezos của Amazon cũng giàu thêm 1,9 tỷ USD, đạt mức 256,4 tỷ USD. Hai nhà sáng lập Google – Larry Page và Sergey Brin lần lượt tăng thêm 5,7 và 5,2 tỷ USD.

Mark Zuckerberg (Meta) có thêm 3,8 tỷ USD, trong khi “ông trùm” hàng xa xỉ Bernard Arnault tăng 4,1 tỷ USD dù cổ phiếu LVMH không niêm yết tại Mỹ. CEO Nvidia Jensen Huang ghi nhận mức tăng tài sản 6,1 tỷ USD, còn Steve Ballmer (Microsoft) và Warren Buffett (Berkshire Hathaway) cũng “góp vui” với mức tăng lần lượt 0,8 và 0,3 tỷ USD.

Ba hãng hàng không lớn của Mỹ – American Airlines, United Airlines và Delta – đồng loạt tăng khoảng 2% trong ngày thứ Hai.Trước đó, ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề do thiếu nhân sự kiểm soát không lưu trong thời gian Chính phủ ngừng hoạt động. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy từng cảnh báo tỷ lệ hủy chuyến có thể lên tới 20% nếu tình trạng này kéo dài.

Chỉ riêng cuối tuần qua, hơn 5.000 chuyến bay bị hoãn và 1.000 chuyến bị hủy trên toàn nước Mỹ. Riêng hai sân bay lớn tại New York – LaGuardia và JFK – ghi nhận khoảng một phần ba chuyến bay khởi hành muộn.

Cổ phiếu Tesla tăng ngay sau khi Siddhant Awasthi, người phụ trách mảng xe Cybertruck, tuyên bố rời công ty sau ba năm.

Mẫu xe này từng được kỳ vọng lớn, nhưng đến nay chỉ bán được hơn 63.000 chiếc – thấp hơn xa dự báo 250.000 chiếc mỗi năm mà Elon Musk từng đưa ra. Dù bị triệu hồi gần chục lần do lỗi kỹ thuật, cổ phiếu Tesla vẫn tăng, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn.

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ thay đổi ra sao?

Tình trạng Chính phủ đóng cửa kéo dài khiến người dân Mỹ ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế.

Bà Joanne Hsu, Giám đốc khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan, cho biết “nỗi lo về hậu quả tiêu cực của việc Chính phủ ngừng hoạt động đã lan rộng”. Báo cáo của tổ chức Conference Board cũng cho thấy nhiều người tham gia khảo sát coi “shutdown” là mối lo hàng đầu, phản ánh tâm lý thận trọng đang gia tăng trong xã hội.