Cơn thịnh nộ của Elon Musk và “cuộc chiến” 1.000 tỷ USD

Elon Musk gọi các công ty tư vấn là “khủng bố doanh nghiệp”

Phát biểu ở phần cuối buổi họp công bố lợi nhuận quý III, Elon Musk tỏ rõ sự bức xúc với hai tổ chức tư vấn cổ đông Glass Lewis và Institutional Shareholder Services (ISS). Cả hai đều khuyến nghị cổ đông Tesla nên phản đối gói lương “khổng lồ” trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk.

Musk gọi các đề xuất của họ là “ngu xuẩn” và tuyên bố: “Những người đó là khủng bố doanh nghiệp”. Ông cho rằng các công ty này đang thao túng thị trường khi nhiều quỹ đầu tư thụ động thường bỏ phiếu theo khuyến nghị của họ, làm méo mó ý chí của cổ đông.

Theo Musk, những khuyến nghị trong quá khứ của hai công ty này từng gây hại nghiêm trọng cho tương lai Tesla, nếu được thực hiện và nay họ lại tiếp tục cản trở sự phát triển của hãng xe điện.

Gói lương mới của Elon Musk có thể đạt 1.000 tỷ USD trong vòng 10 năm, nếu Tesla đạt đủ các mục tiêu tài chính và vốn hóa thị trường được đặt ra.

Trước đó, gói thưởng 56 tỷ USD từng được cổ đông Tesla phê duyệt năm ngoái nhưng bị tòa án bang Delaware chặn lại, do lo ngại ban lãnh đạo Tesla thiếu độc lập và cổ đông không được cung cấp đủ thông tin.

Thẩm phán Kathaleen McCormick hai lần bác bỏ gói thưởng, dù cổ đông Tesla tiếp tục thông qua lại vào tháng 6/2024. Vụ kiện vẫn đang tiếp diễn, trong khi các luật sư của Tesla nỗ lực yêu cầu phục hồi kế hoạch thưởng này.

Nguồn tin từ nội bộ Tesla cho biết, Elon Musk từng đe dọa rời bỏ Tesla nếu không được đảm bảo 25% quyền biểu quyết hoặc gói thưởng tương xứng. Ông cho rằng việc duy trì động lực tài chính là cần thiết để đảm bảo tầm nhìn dài hạn cho Tesla, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot.

Các chuyên gia nhận định, dù Musk là người giàu nhất hành tinh với tài sản ròng khoảng 487,5 tỷ USD (theo Forbes), ông vẫn muốn duy trì tầm ảnh hưởng tuyệt đối tại Tesla. Bởi với ông, Tesla không chỉ là công ty xe điện, mà còn là nền tảng để phát triển AI và công nghệ tự động hóa tương lai.

Vì sao tranh cãi quanh lương thưởng của Musk lại “nóng” đến thế?

Theo giới đầu tư, vấn đề không nằm ở con số, mà ở cách Tesla định nghĩa thành công. Gói lương 1.000 tỷ USD đồng nghĩa Musk sẽ sở hữu thêm lượng lớn cổ phần, củng cố quyền lực gần như tuyệt đối trong công ty.

Các tổ chức phản đối cho rằng điều đó đe dọa tính minh bạch và cân bằng quyền lực trong Tesla, đặc biệt khi Musk đang cùng lúc điều hành nhiều công ty khác như SpaceX, X (Twitter) và Neuralink.

Tuy vậy, phe ủng hộ lại cho rằng không ai xứng đáng với phần thưởng đó hơn Musk, người đã biến Tesla từ một startup non trẻ thành biểu tượng toàn cầu trong ngành xe điện.

Kết quả kinh doanh Tesla có còn “vàng son”?

Tesla ghi nhận doanh thu 28,09 tỷ USD trong quý III, cao hơn dự báo của Phố Wall (26,5 tỷ USD). Tuy nhiên, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu chỉ đạt 0,50 USD, thấp hơn kỳ vọng 0,56 USD.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu Tesla giảm nhẹ trong phiên chính thức và lao dốc hơn 3,5% trong giao dịch ngoài giờ.

Giới phân tích cho rằng, dù doanh thu tăng, biên lợi nhuận của Tesla đang bị thu hẹp bởi chi phí đầu tư vào AI, hạ tầng pin và cuộc đua giá khốc liệt với Trung Quốc.