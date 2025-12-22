Năm 2025 “kỳ lạ” của Elon Musk

Elon Musk lao sâu vào chính trị và tác động đến Tesla

Elon Musk công khai ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump từ năm 2024, chi hơn 100 triệu USD tiền cá nhân. Mối quan hệ thân cận giúp Musk có ảnh hưởng lớn tại Nhà Trắng và được giao đứng đầu sáng kiến “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE). Tuy nhiên, sự gắn kết này nhanh chóng chuyển thành mâu thuẫn.

Musk chỉ trích mạnh dự luật chi tiêu lớn của ông Trump, đặc biệt vì dự luật này loại bỏ các ưu đãi thuế xe điện và khí thải – nguồn lợi trị giá hàng tỷ USD của Tesla. Căng thẳng leo thang khiến Tesla và cả SpaceX bị cuốn vào cuộc đối đầu chính trị, kéo cổ phiếu Tesla lao dốc.

Cuối cùng, hai bên đạt trạng thái “đình chiến” tạm thời khi ứng viên do Musk đề cử cho vị trí lãnh đạo NASA được tái đề cử. Dù vậy, giới đầu tư vẫn lo ngại: không ai biết khi nào Musk sẽ quay lại chính trường với những phát ngôn gây sóng gió mới.

Gói lương “khủng” của Musk

Tháng 11/2025, cổ đông Tesla thông qua gói đãi ngộ mới cho Musk, với giá trị tối đa có thể lên tới 1.000 tỷ USD nếu đạt đủ điều kiện. Hơn 75% cổ đông bỏ phiếu ủng hộ, bất chấp sự phản đối của nhiều quỹ lớn như quỹ tài sản quốc gia Na Uy hay CALPERS.

Gói lương này gắn với các mục tiêu cực kỳ tham vọng: Tesla phải giao chiếc xe thứ 20 triệu, triển khai 1 triệu robotaxi, bán 1 triệu robot Optimus và đạt EBITDA 400 tỷ USD. Quan trọng hơn, vốn hóa Tesla phải chạm mốc 8.500 tỷ USD – so với khoảng 1.500 tỷ USD hiện nay.

Dù tiêu chí rất cao, các tổ chức tư vấn chỉ ra rằng hội đồng quản trị vẫn có quyền linh hoạt chi trả một phần ngay cả khi Musk không hoàn thành toàn bộ mục tiêu. Điều này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về quản trị doanh nghiệp tại Tesla.

Robotaxi có thực sự là “quân át chủ bài” của Tesla trong tương lai?

Năm 2025 chứng kiến bước tiến quan trọng của Tesla trong mảng xe tự lái. Chương trình robotaxi thử nghiệm tại Austin (Texas) mở rộng dần, và đến giữa tháng 12, Musk xác nhận Tesla đã bắt đầu thử nghiệm không cần tài xế an toàn đi kèm.

Dù vẫn còn trục trặc và triển khai thận trọng, giới phân tích tỏ ra lạc quan. Nhiều dự báo cho rằng năm 2026 sẽ là “điểm bùng phát” của công nghệ tự lái, với robotaxi và xe tự hành trở thành động lực tăng trưởng chính cho Tesla.

Musk thậm chí khẳng định đội xe robotaxi Model Y tại Austin có thể vận hành hoàn toàn tự động trong thời gian rất ngắn. Với các nhà đầu tư, đây là canh bạc lớn nhất: nếu thành công, Tesla có thể bước sang một chương mới; nếu thất bại, kỳ vọng hiện tại sẽ bị thử thách nghiêm trọng.