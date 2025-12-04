Lập cú đúp giúp U22 Việt Nam thắng Lào, Đình Bắc đắt giá thế nào?

Ngày 3/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala gặp U22 Lào. Ở trận đấu này, Nguyễn Đình Bắc đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng được ghi ở phút 29 và 61 giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, pha lập duy nhất của U22 Lào được ghi do công của Khampane Douangvilay ở phút 34. Sau trận thắng này, U22 Việt Nam sẽ có 8 ngày nghỉ trước khi bước vào trận gặp Malaysia hôm 11/12.

Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với cú đúp - Ảnh Như Huy

Không chỉ tỏa sáng trong chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc cũng là một trong những cầu thủ được định giá cao nhất tại giải đấu đang diễn ra trên đất Thái Lan.

Theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang (U22 Việt Nam) và Ivar Jenner (U22 Indonesia) là 3 cầu thủ được định giá cao nhất tại SEA Games 33 với giá trị khoảng 300 nghìn euro, tức xấp xỉ 9,22 tỷ đồng.

Theo giới chuyên môn, nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn và nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia, hai ngôi sao của U22 Việt Nam được xem như chủ lực, kỳ vọng giúp “Rồng vàng” đoạt thành tích cao tại giải đấu trên đất Thái Lan. Trong khi đó, tiền vệ Ivar Jenner của U22 Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan cho đội Jong Utrecht. Cầu thủ nhập tịch của Indonesia là nhân tố chủ chốt ở khu vực trung tuyến.

Đứng sau những cái tên kể trên là Muhammad Ferrari của U22 Indonesia, trung vệ được định giá khoảng khoảng 275.000 euro, thể hiện tầm ảnh hưởng của anh trong hệ thống phòng ngự.

U22 Việt Nam thắng trận mở màn tại SEA Games 33 - Ảnh Như Huy

Trong Top 10 cầu thủ đắt giá nhất giải còn có sự góp mặt của 4 tuyển thủ U22 Việt Nam khác, gồm Nguyễn Thái Sơn với định giá 250.000 euro, trong khi Trần Trung Kiên, Nguyễn Phi Hoàng, Viktor Lê cùng được định giá 200.000 euro.

Với việc sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá trong đội hình, U22 Việt Nam cũng là đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất tại SEA Games 33 với định giá khoảng 3 triệu euro (tương đương 92,3 tỉ đồng). Đứng ngay phía sau là U22 Indonesia với định giá 2,95 triệu euro (khoảng 90,7 tỉ đồng).

Trong khi đó, đội chủ nhà U22 Thái Lan được Transfermarkt ước tính có giá trị khoảng 1,76 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với hai đối thủ Đông Nam Á kể trên. Nguyên nhân được cho là do đội hình “Voi Chiến” U22 không quy tụ đủ những tài năng nổi bật nhất, dẫn đến sự mất cân bằng về giá trị giữa các vị trí.