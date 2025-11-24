Thoái vốn khỏi loạt doanh nghiệp, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kinh doanh ra sao?

Vinataba muốn thoái vốn khỏi một loạt doanh nghiệp

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã có Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn của doanh nghiệp này tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama). Theo đó, Vinataba muốn bán đấu giá 1,625 triệu cổ phần, tương ứng 15,52% vốn điều lệ Lilama bằng phương thức đấu giá công khai theo lô. Giá khởi điểm hơn 38 tỷ đồng, bước giá 100.000 đồng. Tỷ lệ đặt cọc tối thiểu 10% giá khởi điểm đấu giá của lô cổ phần chào bán.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào lúc 9h ngày 18/12/2025; tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 18/12/2025 đến ngày 24/12/2025. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 19/12/2025 đến ngày 24/12/2025.

Vinataba cũng muốn chuyển nhượng phần vốn tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (Colusa – Miliket). Cụ thể, Vinataba dự kiến bán đấu giá 960.000 cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng (20% vốn) tại Colusa – Miliket với giá khởi điểm 114,72 tỷ đồng; bước giá 100.000 đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào lúc 10h30 ngày 18/12/2025 tại HNX.

Ông Hà Quang Hòa đang giữ vị trí Tổng giám đốc của tổng công ty

Ngoài ra, Vinataba còn muốn đấu giá công khai theo lô 502.620 cổ phần (13,96%) mà doanh nghiệp này sở hữu tại Công ty Cổ phần Dalatbeco (Dalatbeco). Giá khởi điểm hơn 9,9 tỷ đồng; bước giá 100.000 đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào lúc 14h ngày 19/12/2025 tại HNX. Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả đặt cọc trùng với đợt đấu giá cổ phần của Lilama.

Nếu tổ chức đấu giá thành công với mức giá khởi điểm, Vinataba có thể thu về số tiền hơn 160 tỷ đồng từ đợt thoái vốn khỏi 3 doanh nghiệp kể trên.

Vinataba kinh doanh ra sao?

Trước khi công bố kế hoạch thoái vốn khỏi Lilama, Miliket và Dalatbeco, Vinataba vừa ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025.

Báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp cho biết, trong nửa đầu năm Vinataba ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 15.402 tỷ đồng, tăng gần 1.900 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm chỉ còn 2.589 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 60 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 179 tỷ đồng, tăng mạnh so với chỉ 134 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Chi phí tài chính tăng mạnh từ 112 tỷ đồng lên 178 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng từ 69 tỷ đồng lên hơn 83 tỷ đồng. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng từ 146 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng mạnh từ 513 tỷ đồng lên 635 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp tương đương cùng kỳ hơn 1.254 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã dành gần 603 tỷ đồng trả chi phí nhân công, tăng mạnh so với con số chỉ 539 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Kết quả doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 871 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 1.045 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, doanh nghiệp ghi nhận lãi trước thuế 1.034 tỷ đồng, giảm hơn 150 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm từ gần 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 24.854 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 12.307 tỷ đồng, nợ phải trả ghi nhận 12.547 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 4.473 tỷ đồng và 4,8 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Công ty có gần 5.100 tỷ đồng tiền và các khoản tương tiền. Trong đó, tiền mặt chiếm gần 2.000 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền chiếm hơn 3.134 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng có hơn 1.737 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Trước đó, năm 2022, doanh thu đạt 27.490 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), vượt 8% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 1.771 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 21 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách 14.222 tỷ đồng, tăng trưởng 6%.

Năm 2023, lần đầu tiên cán mốc lợi nhuận 1.942 tỷ đồng, tăng 10%; nộp ngân sách vượt 14.100 tỷ đồng, gấp gần 2 lần số vốn điều lệ được cấp trong nhiều năm qua.

Đặc biệt, năm 2024, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt trên 36.000 tỷ đồng, hoàn thành 119% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 15.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 25,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.