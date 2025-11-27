Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục bơm vốn cho VinSpeed, đề xuất thực hiện loạt dự án đường sắt lớn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục bơm vốn cho VinSpeed

Tập đoàn Vingroup và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed vừa công bố thông tin về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng Chủ tịch HĐQT Vingroup để góp vốn vào VinSpeed.

Hiện VinSpeed đang nắm giữ hơn 379,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp đăng ký nhận thêm 44,05 triệu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng theo hình thức chuyển quyền sở hữu để tăng vốn góp. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 2/12 đến 30/12.

Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu VIC do VinSpeed nắm giữ sẽ tăng lên 423,16 triệu đơn vị, tương đương 10,905% vốn điều lệ của Vingroup. Thông báo giao dịch được đưa ra trong thời điểm giá cổ phiếu VIC liên tục tăng cao, lên vùng 245.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa 944.000 tỷ đồng. Với mức giá hiện tại, lượng cổ phiếu mà ông Phạm Nhật Vượng chuyển sang VinSpeed có giá thị trường khoảng 10.800 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị vốn hóa của tổng số cổ phiếu VinSpeed nắm giữ tại Vingroup tăng lên mức hơn 103,67 tỷ đồng.

Việc chuyển quyền này đồng nghĩa lượng cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng sẽ giảm tương ứng với số lượng đăng ký giao dịch, về mức 345,867 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ tại Vingroup còn 8,923%.

Với đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC từ đầu năm đến nay, khối tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục mới. Kết phiên giao dịch ngày 26/11, chủ tịch Vingroup đang nắm giữ khối tài sản trị giá 22,3 tỷ USD và đứng thứ 104 trong danh sách những tỷ phú USD giàu nhất thế giới của Forbes.

Trong khi đó, kể từ khi được thành lập ngày 6/5/2025, vốn điều lệ của VinSpeed liên tục tăng nhanh. Thời điểm thành lập, VinSpeed có vốn điều lệ chỉ 6.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng 51%. Hai người con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, tập đoàn Vingroup nắm giữ 10% vốn góp, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm giữ 35% vốn góp và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng nắm giữ 3%.

Trước khi thông báo nhận chuyển nhượng thêm 44,05 triệu cổ phiếu từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng để tăng vốn điều lệ, VinSpeed cũng vừa tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng hôm 5/11 vừa qua.

VinSpeed đề xuất triển khai loạt dự án đường sắt quan trọng

Hiện VinSpeed đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Theo đăng ký đầu tư dự án, VinSpeed cho biết sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD). 80% còn lại, doanh nghiệp đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Song song đó, VinSpeed đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường để tham vấn ý kiến các bên liên quan của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến TP HCM - Cần Giờ.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vừa công bố để tham vấn ý kiến, VinSpeed cho biết dự án có chiều dài tuyến chính gần 53 km, qua địa phận 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với quy mô sử dụng đất khoảng 317 ha.

VinSpeed dự kiến xây dựng đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h. Giai đoạn 1 có hai ga Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 có thể mở rộng thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng vốn đầu tư dự án ước khoảng 86.650 tỷ đồng (tương đương gần 3,3 tỷ USD), trong đó chi phí xây dựng hơn 37.000 tỷ đồng, thiết bị hơn 24.700 tỷ, quản lý dự án 7.400 tỷ, chi phí dự phòng 10.700 tỷ và lãi vay khoảng 5.800 tỷ đồng.

VinSpeed đặt mục tiêu hoàn tất báo cáo khả thi và giải phóng mặt bằng trong quý IV/2025; thi công, lắp đặt thiết bị từ đó đến quý III/2027; vận hành thử cuối năm 2027 và chạy thương mại từ quý I/2028.

Tuyến đường sắt sử dụng tàu 8 toa, sức chứa 600 hành khách, chỉ có ghế ngồi, không bố trí chỗ đứng. Tàu chạy từ 6h đến 23h hàng ngày, tần suất 20 phút/chuyến, tương đương 43.680 lượt khách/ngày (hơn 15,9 triệu lượt khách/năm).

Cùng với đó, VinSpeed cũng đề xuất khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh từ cuối năm nay, để có thể vận hành thương mại vào quý I/2028.

Tuyến đường sắt dài hơn 120 km, đi qua địa phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Theo đề xuất của VinSpeed, tổng mức đầu tư dự án khoảng 138.930 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,3 tỷ USD).

Tuyến có tốc độ thiết kế 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Nếu được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và tái định cư từ quý IV/2025 đến quý III/2026, đồng thời tổ chức thi công song song để kịp chạy thử vào cuối năm 2027.

VinSpeed dự kiến giai đoạn 2028-2035 sẽ khai thác 4 đoàn tàu (16 toa) và nâng lên 8 đoàn (32 toa) trong giai đoạn 2035-2050. Các đoàn tàu vận hành 18 tiếng mỗi ngày (từ 5h đến 23h), với tần suất 60 phút/chuyến giai đoạn đầu, rút ngắn còn 30 phút từ năm 2030.