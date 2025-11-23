Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh đang làm chủ những doanh nghiệp nào?

Nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh làm chủ loạt doanh nghiệp

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh tên đầy đủ là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985, quê ở Thanh Hóa, tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2001 đến nay.

Trong sự nghiệp của mình, Nhật Kim Anh có khá nhiều album ca nhạc được nhiều người biết đến như: Chuyện tình nàng KA, Lâu đài cát, Xuân nàng KA, Ngôi sao xanh, Nắng lạ, Tiếng vĩ cầm, Yêu thật khó, Trả lại anh... Với những bài hát tạo nên tên tuổi của cô như: Thần thoại (song ca với ca sĩ Bằng Cường), Lâu đài cát, Thua một tình yêu, Tiếng vĩ cầm, Giá mình là người lạ (song ca cùng Hồ Quang Hiếu), Cha chồng nàng dâu...

Nhật Kim Anh đang làm chủ một loạt doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực kinh doanh khác nhau

Ngoài ra, cô có khối "tài sản" vai diễn gây ấn tượng rất tốt với khán giả như: vai Mận trong Một cơn mê (2005), vai Nữ hộ sinh Kim Khuê trong Nữ bác sĩ (2007), vai Hà Linh trong Gieo gió (2011) và vai diễn gây tượng nhất là vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa (2019)...

Không chỉ là diễn viên, ca sĩ, Nhật Kim Anh còn dấn thân vào hoạt động kinh doanh khi đang là chủ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khác nhau bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm, cà phê...

Trong đó, diễn viên, ca sĩ sinh năm 1985 được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Laura Coffee – một đơn vị đồng hành cùng với chương trình Miss Grand Vietnam 2025.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Laura Coffee do Nhật Kim Anh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị được thành lập tháng 10/2020 với ngành nghề chính là sản xuất cà phê. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, trong đó Nhật Kim Anh góp 4 tỷ đồng tương đương 50% vốn điều lệ, cổ đông Bùi Thị Thảo Trang góp 3,2 tỷ đồng tương đương 40% vốn và cổ đông Đoàn Kim Phượng góp 800 triệu đồng tương đương 10% vốn. Thời điểm thành lập, bà Đoàn Kim Phượng, sinh năm 1970, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 10/2024, công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Thời điểm này, bà Phan Ngọc Chánh, sinh năm 1993, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Những doanh nghiệp của Nhật Kim Anh có quy mô thế nào?

Ngoài ra, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh còn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mỹ phẩm Sunshine, doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2017 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng.

Trong đó, Nhật Kim Anh và Bùi Thị Thảo Trang mỗi người góp 3,6 tỷ đồng, tương đương 45% vốn góp, cổ đông Phạm Linh Phương góp 800 triệu đồng, tương đương 10% vốn góp. Thời điểm thành lập, Nhật Kim Anh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Linh Phương, sinh năm 1989, giữ vị trí Tổng giám đốc và 2 người cũng là đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2021, vốn điều lệ công ty tăng mạnh lên 38 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố. Bà Phan Ngọc Chánh, sinh năm 1993, được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Nhật Kim Anh từng là chủ sở hữu và giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Yến sào Bửu Long, doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2017 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 6/2021, cơ cấu góp vốn của doanh nghiệp có sự thay đổi khi tỷ lệ góp vốn của Nhật Kim Anh giảm còn 3,3 tỷ đồng, tương đương 55% vốn góp, cổ đông Bùi Thị Thảo Trang góp 2,7 tỷ đồng tương đương 45% vốn góp. Cùng với đó, bà Phan Ngọc Chánh cũng thay thế Nhật Kim Anh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Dù không hay khoe những món đồ đắt đỏ nhưng Nhật Kim Anh cũng là một tay chơi hàng hiệu ngầm của showbiz

Một doanh nghiệp khác Nhật Kim Anh tham gia góp vốn thành lập là Công ty cổ phần Laura Paris, doanh nghiệp thành lập tháng 1/2022 với ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh góp 4,95 tỷ đồng, tương đương 55% vốn góp, cổ đông Đoàn Kim Phượng góp 450 triệu đồng, tương đương 5% vốn góp và cổ đông Bùi Thị Thảo Trang góp 3,6 tỷ đồng, tương đương 40% vốn góp. Bà Phan Ngọc Chánh cũng giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, kết hợp đi hát, đóng phim và kinh doanh. Nhật Kim Anh có thu nhập ổn định và là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản lớn. Trong số tài sản đáng nể, phải kể đến căn biệt thự ở một khu đô thị cao cấp tại TP HCM mà nữ diễn viên đang sở hữu. Căn biệt thự của cô có diện tích lên đến 500m2, được định giá hơn 20 tỷ đồng cách đây nhiều năm.

Ngoài ra, cô còn sở hữu xe sang, trong đó có nhiều xe dùng để phục vụ các chuyến công tác xa, đi diễn tỉnh. Dù không hay khoe những món đồ đắt đỏ nhưng Nhật Kim Anh cũng là một tay chơi hàng hiệu ngầm của showbiz. Cô nhiều lần mạnh tay chi tiền để sở hữu những món hàng hiệu.