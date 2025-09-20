Diễn viên Lan Phương kinh doanh gì để có thu nhập 7 tỷ đồng/năm, giành được quyền nuôi con sau ly hôn?

Thông tin về phiên tòa ly hôn của diễn viên Lan Phương và chồng ngoại quốc thu hút sự quan tâm từ dư luận trong những ngày gần đây. Nữ diễn viên đã giành được quyền nuôi 2 con khi ly hôn.

Tại tòa, Lan Phương tiết lộ thu nhập và khối tài sản của mình. Cô cho biết bản thân đang sống trong căn hộ mình đứng tên, có bất động sản cho thuê 32 triệu đồng/tháng, sở hữu công ty riêng, thu nhập hàng năm khoảng 7 tỷ đồng từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh, đủ điều kiện trực tiếp nuôi dưỡng các con.

Diễn viên Lan Phương có “nghề tay trái” là kinh doanh quán cà phê tích hợp không gian vui chơi cho trẻ em.

Là nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim truyền hình đình đám, Lan Phương có nguồn thu nhập khủng, cô từng khẳng định không cần một đồng nào từ chồng. Thu nhập của nữ diễn viên chủ yếu đến từ việc đóng phim, làm quảng cáo, tới dự các sự kiện.

Bên cạnh việc đóng phim, làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng và tới dự sự kiện, Lan Phương cũng kinh doanh riêng. Được biết Lan Phương thành lập công ty riêng từ tháng 9/2020, đặt trụ sở chính tại Hà Nội.

Công ty đăng ký 83 ngành nghề kinh doanh, có thể kể đến như bán buôn đồ dùng cho gia đình, bán buôn bán lẻ đồ uống, bán đồ chơi, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, giáo dục...

Thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, trong đó Lan Phương góp 980 triệu đồng (tỷ lệ 98%) và một cổ đông khác góp 20 triệu đồng (tỷ lệ 2%). Đến tháng 6/2022, công ty nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn vẫn được giữ nguyên. Cụ thể, Lan Phương sở hữu 4,9 tỷ đồng, cổ đông còn lại sở hữu 100 triệu đồng.

Tháng 3/2020, Lan Phương khai trương quán cà phê tích hợp không gian vui chơi cho trẻ em tại Hà Nội. Nhiều lúc tinh thần và sức khỏe yếu đuối, Lan Phương nghĩ đến việc sang nhượng quán nhưng rồi lại cố gắng hết sức để duy trì việc kinh doanh.

Hồi tháng 10/2023, Lan Phương tiết lộ đã mua một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Đây là khu vực đất vàng với giá cao nên có thể thấy, nữ diễn viên phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sở hữu căn nhà này. Lan Phương cho biết cô muốn đầu tư dài hạn vừa làm tài sản cho các con. Ngoài ra, Lan Phương còn có căn nhà tại TP.HCM.

Tháng 8/2025, Lan Phương đã bay ra Đà Nẵng để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng căn hộ từng mua với mục đích "an cư lạc nghiệp". Đây là dự án cao cấp, dự kiến bàn giao vào năm sau. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi ngày dọn vào ở, Lan Phương quyết định sang nhượng lại để tập trung ổn định cuộc sống sau biến cố hôn nhân.