'Mẹ 2 con' Lan Phương gợi cảm sau ly hôn, tìm lại chính mình qua thể thao

Mới đây, Lan Phương chia sẻ bộ ảnh gợi cảm trên trang cá nhân khiến fan chú ý. Lan Phương đang dần tìm thấy sự cân bằng, lấy lại vẻ rạng rỡ sau thời gian dài gặp khó khăn trong đời sống riêng.

Hiện tại cô đang là diễn viên bị ghét nhất màn ảnh nhỏ vì vào vai "tiểu tam" phá hạnh phúc gia đình Mỹ Anh (Phương Oanh) - Đăng (Doãn Quốc Đam) phim "Gió ngang khoảng trời xanh.

Khác với trên phim, ngoài đời, Lan Phương xuất hiện nữ tính thanh lịch với đầm trắng 2 dây sexy.

Lan Phương chia sẻ cô đã tìm thấy sự cân bằng sau quãng thời gian khó khăn. Nữ diễn viên hạnh phúc vì được tự do là chính mình, thoải mái làm công việc mình yêu thích và cân bằng được thời gian cho sự nghiệp và con cái khi trở lại cuộc sống độc thân.

Nói về vóc dáng ngày càng mảnh mai của mình, Lan Phương chia sẻ cô duy trì tập gym đều đặn, kết hợp thêm một số môn khác như kick-boxing, street dance, múa Trung Quốc và chạy bộ.

Việc tập luyện thể thao thường xuyên không chỉ khiến cô tăng cơ, giảm mỡ, có vóc dáng mảnh mai hơn thời son rỗi mà còn giúp nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

"Tôi tập nhiều bộ môn, thỉnh thoảng tập cả piano nữa như cách tìm lại chính mình từ thể chất, tinh thần, tâm hồn và để có thể nhìn cuộc sống với góc nhìn tươi mới và chân thành hơn", Lan Phương chia sẻ.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì hôn nhân không hạnh phúc, thủ tục ly hôn kéo dài nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập và suy nghĩ tích cực, cô có thể tự vực mình dậy khỏi trạng thái căng thẳng, lấy lại năng lượng tràn đầy cho mọi hoạt động. Với Lan Phương, đó là cách tìm lại chính mình từ thể chất lẫn tinh thần và để có góc nhìn tươi mới, chân thành hơn với cuộc sống.