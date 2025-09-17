Lan Phương ly hôn, giành quyền nuôi 2 con

Nữ diễn viên tự lái xe đến tòa, trang điểm nhẹ nhàng và diện trang phục kín đáo. Lan Phương tỏ ra ngượng ngùng khi được nhiều người nhận ra, và hô tên mình trên đường vào phòng xử.

Trong khi đó, chồng cô - David Duffy - đến tòa cùng luật sư và người phiên dịch.

Đối diện với nhau tại tòa, hai người tỏ ra lạnh lùng, không trò chuyện và chỉ đối chất khi được tòa đề nghị.

Tại tòa, Lan Phương và David thống nhất mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng không thể hàn gắn nên đề nghị ly hôn. Họ không có tài sản chung, nợ chung nhưng đều mong muốn nuôi cả hai con sau khi ly hôn.

Sau phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng, Lan Phương được tòa giao cho quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai. Tòa cũng ghi nhận thỏa thuận giữa hai bên về chi phí cấp dưỡng nuôi con là 40 triệu đồng/tháng đến khi các bé trưởng thành, hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Do đó, Duffy phải chuyển cho Lan Phương mỗi tháng 40 triệu đồng tiền cấp dưỡng nuôi hai bé Lina Linh và Mia Mai. Bản án có hiệu lực sau 15 ngày nếu không có bên nào kháng cáo.

Sau phiên tòa, luật sư của David nói anh sẽ kháng cáo.

Lan Phương tới tòa án chiều 17/9.

David Duffy (bìa trái) rời đi sau khi phiên tòa kết thúc.

Lan Phương cho biết cô gửi đơn ly hôn David Duffy lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội từ cuối tháng 5. Từ đó, cô đã đến tòa nhiều lần để làm các thủ tục cần thiết. Trong một bài viết trước đây trên trang cá nhân, diễn viên nói mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ, cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn.

Diễn viên đã suy nghĩ rất lâu để xem điều gì tốt nhất cho bản thân và hai con trước khi đi đến quyết định chia tay chồng và công khai việc đổ vỡ với công chúng. Trước đó, hồi tháng 1, Lan Phương đưa con vào Đà Nẵng đoàn tụ với chồng sau thời gian mắc chứng trầm cảm thai kỳ và sau sinh, không thể xoay xở một mình cùng hai em bé. Khi ấy, vợ chồng Lan Phương xin cho bé lớn học ở Đà Nẵng để David có thời gian bên con nhiều hơn, còn cô đi lại giữa các thành phố, cho bé Mia đi cùng để vừa làm việc vừa chăm sóc con. Lan Phương nhiều lần bế con vào Đà Nẵng thăm chồng, sau đó chuyển trường cho bé lớn để cả nhà đoàn tụ ở thành phố biển nhưng cảm giác không được anh thấu hiểu, san sẻ chuyện chăm con càng khiến cô u uất.

Lan Phương sinh năm 1983, được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...