Lan Phương cố gắng cân bằng thời gian cho hai con

Theo Lan Phương, từ ngày có em gái Mia, con gái lớn Lina luôn khao khát có thật nhiều thời gian bên mẹ. Nhân chuyến công tác tại TP HCM, cô đã sắp xếp người giúp việc trông giúp bé nhỏ để dành riêng một ngày cho con lớn. Nữ diễn viên nói đây là cách để cô bù đắp cho Lina, giúp con cảm thấy an toàn và bình yên hơn.

Lan Phương thuê phòng tại một khách sạn ở trung tâm TP HCM để cùng Lina tận hưởng thế giới chỉ có hai mẹ con trong 24h. Sau khi nhận phòng, việc đầu tiên hai mẹ con làm cùng nhau là đi bơi. Theo nữ diễn viên, con gái luôn hạnh phúc, còn cô cảm thấy được giải tỏa căng thẳng khi ở dưới nước. Dù trời mưa, hai mẹ con vẫn thoải mái nô đùa và hét lớn những lời yêu thương dành cho nhau.

Buổi tối, Lan Phương đưa con đi trung tâm thương mại để ăn uống, mua kẹo và lần đầu trải nghiệm đi metro tại TP HCM. Cô nhóc 7 tuổi tỏ ra rất vui vẻ, miệng ngân nga hát và thi thoảng đòi mẹ bế giống em bé Mia. Trở về khách sạn, Lan Phương tiếp tục dành cho Lina sự chiều chuộng đặc biệt khi đồng ý cho bé xem tivi trước khi ngủ.

Trước khi kết thúc 24h chỉ có nhau, Lan Phương đưa con đi thưởng thức bữa sáng tại nhà hàng khách sạn, sau đó tiếp tục bơi lội. Bà mẹ hai con tiết lộ Lina ra hồ bơi là tràn ngập năng lượng, nô đùa không ngớt. Sau khi check-out khách sạn và trở về căn hộ của Lan Phương, con gái đã tạo bất ngờ cho cô bằng một thanh socola do bé âm thầm chuẩn bị.

Lan Phương nói cô dành ưu tiên cho việc cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và con cái khi trở lại cuộc sống độc thân. Với cô, hai bé Lina và Mia là điều quan trọng nhất, còn công việc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Vì vậy, cô thường lựa chọn các dự án không phải đi công tác dài ngày quá nhiều hoặc có lịch trình phù hợp với lịch sinh hoạt của các bé.

Diễn viên Lan Phương.

Bên cạnh đó, cô biến các chuyến công tác thành làm việc kết hợp du lịch nếu đưa các con theo cùng và sau khi hoàn thành công việc, ba mẹ con sẽ có thời gian cùng thăm thú, khám phá những địa điểm mới. Với nữ diễn viên, đây là phương án để cô vừa làm việc vừa được bên con nhiều nhất có thể.

Dù khá vất vả khi một mình chăm con, Lan Phương vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô yêu từng khoảnh khắc bên con, nhất là những lúc nhìn con ăn hết bữa cơm do mẹ tự chuẩn bị, vui vẻ nô đùa bên nhau. Đến cuối ngày, khi ôm con trước khi đi ngủ, nữ diễn viên thấy mọi sự vất vả của mình đều xứng đáng.

Hôm 9/10, Lan Phương nhận thông báo từ tòa án cho biết chồng cũ, David Duffy, đã gửi đơn kháng cáo phán quyết tại phiên sơ thẩm. Điều cô mong mỏi nhất lúc này là cuộc chiến ly hôn nhanh chóng kết thúc và được tự do hoàn toàn để bắt đầu cuộc sống thật sự của chính mình và hai con. Theo Lan Phương, thủ tục ly hôn kéo dài khiến cô căng thẳng dai dẳng, liên tục, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Để tách mình khỏi stress, cô chăm chỉ tập nhiều môn thể thao và thi thoảng còn tập đàn piano. Với cô, đó là cách tìm lại chính mình từ thể chất lẫn tinh thần và để có góc nhìn tươi mới, chân thành hơn với cuộc sống.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm xử vụ ly hôn của Lan Phương và David Duffy diễn ra ngày 17/9. Tại tòa, cả hai thống nhất mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng không thể hàn gắn nên đề nghị ly hôn. Họ không có tài sản chung, nợ chung nhưng đều mong muốn nuôi cả hai con sau khi ly hôn. Sau phiên tòa kéo dài gần 4 tiếng, Lan Phương được tòa giao cho quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai. Tòa cũng ghi nhận thỏa thuận giữa hai bên về chi phí cấp dưỡng nuôi con đến khi các bé trưởng thành, hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Do đó, Duffy phải chuyển cho Lan Phương mỗi tháng 40 triệu đồng/tháng tiền cấp dưỡng nuôi hai bé Lina Linh và Mia Mai.

Lan Phương được biết đến từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Vài năm gần đây, cô tham gia loạt tác phẩm: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Cô và David Duffy quen biết năm 2017, làm thủ tục kết hôn có con gái Lina năm 2018. Gia đình cô đón thêm thành viên mới, bé Mia, hồi đầu tháng 3/2024. Chồng cũ của Lan Phương là người Anh, hiện làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng.