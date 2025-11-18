Lan Phương bị chê khi mix váy điệu với giày thể thao lên phim

Trong bộ phim giờ vàng đang phát sóng, Lan Phương mix đồ phong cách đa dạng, lúc cá tính cùng áo hai dây, blazer; khi điệu đà với váy xòe, đồ công sở. Tuy nhiên nữ diễn viên trung thành với những đôi sneakers tạo sự thoải mái khi di chuyển. Thói quen này khiến Lan Phương bị chê mắc lỗi mix đồ trong một số phân cảnh vì trang phục và giày chưa ăn nhập.

Kết hợp chân váy tulle với giày thể thao to sụ, đôi chân của Lan Phương trông bị ngắn.

Đôi giày phong cách năng động này được Lan Phương diện với nhiều kiểu váy trong phim.

Để giữ sự thoải mái khi đi lại mà tổng thể outfit không bị "lạc quẻ", chị em có thể tham khảo cách kết hợp váy dài cùng những kiểu giày bệt sau.

Giày búp bê

Sinh ra để dành cho những bộ váy nữ tính, giày búp bê là món đồ không thể thiếu với những cô gái điệu đà. Khi kết hợp cùng đầm liền, váy xòe, giày búp bê mang đến cho các nàng diện mạo nhẹ nhàng và dễ thương, bước chân trông thanh thoát.

Giày búp bê mũi nhọn giúp tổng thể vóc dáng trông cao ráo, mảnh mai hơn mà không cần đến giày cao gót.

Giày sling-back cũng là món phụ kiện linh hoạt, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu váy dài quá gối.

Một đôi búp bê gót quai hậu với phần đế khoảng 3 cm giúp người mặc trông nhẹ nhàng hơn mà không bị đau chân.

Giày loafer

Từ một kiểu giày cho phái mạnh, loafer được ứng dụng đa dạng với trang phục của phái đẹp. Nổi tiếng là đôi "giày lười", loafer không cần dây buộc, chỉ cần xỏ chân vào là đi được nên đảm bảo yếu tố tiện lợi, phù hợp nhiều outfit.

Với phom dáng gọn gàng, loafer tạo cảm giác 'đi như không', thích hợp để diện cùng đủ kiểu váy, trong đó có váy dài quá gối.

Loafer phù hợp với phong cách thanh lịch, được xem như một món đồ nâng tầm của giới thượng lưu.

Giày thể thao phom gọn

Nếu vẫn muốn diện giày thể thao khi mặc váy điệu, nên hạn chế các thiết kế phom to, đế dày như của Lan Phương. Thay vào đó, các dáng bata nhẹ nhàng, phom gọn gàng sẽ phù hợp hơn.

Không nên đi giày thể thao quá to, một đôi sneakers phom gọn, hở cổ chân sẽ giúp thân dưới trông thanh thoát hơn.

Trên thế giới, cách mix giày thể thao và váy không hiếm. Tuy nhiên các tín đồ thời trang thường chọn những thiết kế trendy, phom gọn, màu sắc trung tính.

Để thân hình không bị 'chia khúc', việc chọn một đôi sneakers đồng màu váy với cũng là gợi ý nhằm giúp tổng thể hài hòa.