Đai gia Việt vừa mua lại chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim từ tay Central Retail là ai?

Tập đoàn Central Retail “cắt lỗ” ở chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim

Ngày 23/12, Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) đã có thông báo với Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan về việc ký kết thỏa thuận mua bán cổ phần với Công ty CP Pico Holdings.

Theo thỏa thuận, Central Retail sẽ chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp Mới NKT.

NKT được biết đến là công ty mẹ nắm giữ toàn bộ hoạt động kinh doanh bán lẻ điện máy dưới thương hiệu Nguyễn Kim tại Việt Nam. Giao dịch này bao gồm cả NKT và các công ty con do NKT sở hữu 100% với giá trị gần 1,14 tỷ baht (36 triệu USD) sang cho Pico.

Với thương vụ chuyển nhượng này, Central Retail sẽ ghi nhận khoản lỗ do giảm giá trị tài sản không bằng tiền mặt, ước tính một lần, khoảng 5,9 tỷ baht (khoảng 190 triệu USD) vào kết quả kinh doanh quý IV/2025.

Central Retail lỗ lớn khi bán lại chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim cho Pico Holdings

Từng là nhà bán lẻ điện máy chính hãng đầu tiên và có lúc lớn nhất tại Việt Nam, năm 2015, Nguyễn Kim chính thức hợp tác với Power Buy - thành viên của tập đoàn Central Retail sau thương vụ bán lại 49% cổ phần cho doanh nghiệp Thái Lan.

Đến năm 2019, các công ty liên quan đến Central Group tiếp tục mua lại 51% cổ phần còn lại, qua đó biến thương hiệu điện máy Nguyễn Kim trở thành một thành viên của tập đoàn Central.

Tuy nhiên, từ khi về tay Central, hoạt động Nguyễn Kim kém khởi sắc khi phải đóng cửa nhiều điểm bán. Từ đỉnh cao hơn 70 cửa hàng trên khắp cả nước, đến nay, Nguyễn Kim cho biết còn 59 cửa hàng trên 30 tỉnh thành tại Việt Nam.

Đại gia Việt mua lại chuỗi Nguyễn Kim là ai?

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Pico Holdings, doanh nghiệp nhận mua lại Nguyễn Kim từ tay Tập đoàn Central Retail có tiền thân là Công ty cổ phần HC Investment chỉ mới được thành lập tháng 10/2023, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Lê Trọng Huy góp 96 tỷ đồng (tương đương 48% vốn góp), cổ đông Hồ Đức Trí góp 12 tỷ đồng (tương đương 6% vốn góp) và cổ đông Hoàng Phan Quang góp 92 tỷ đồng (tương đương 46% vốn góp). Thời điểm thành lập, ông Lê Trọng Huy (sinh năm 1981) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 2/2024, ông Hồ Đức Trí (sinh năm 1984) được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay thế vị trí của ông Lê Trọng Huy.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 4/2025, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Pico Holdings, cùng với đó ông Hoàng Phan Quang (sinh năm 1989) được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ông Hoàng Phan Quang cũng đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Pico Retail, doanh nghiệp được thành lập tháng 9/2023 và đang là đơn vị vận hành chuỗi siêu thị điện máy Pico tại Việt Nam.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Pi Co góp 29,97 tỷ đồng tương đương 99,9% vốn góp, 2 cổ đông gồm Lê Thị Thanh Thủy và Trịnh Đức Tuấn mỗi người góp 15 triệu đồng tương đương 0,05% vốn góp mỗi người.

Doanh nhân sinh năm 1989 cũng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần EOS Vietnam, doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2025 với vốn điều lệ 200 triệu đồng, trong đó Pico Retail góp 99,9% vốn.

Về Công ty cổ phần Pi Co được thành lập tháng 8/2006, thời điểm tháng 3/2024 vốn điều lệ doanh nghiệp giảm mạnh từ 200 tỷ đồng còn 100 tỷ đồng. Hiện, ông Trịnh Đức Tuấn (sinh năm 1976) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Sau thương vụ chuyển nhượng này, hai hệ thống siêu thị điện máy Pico và Nguyễn Kim sẽ về chung một nhà.