Tân tổng giám đốc NovaGroup là ai?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP NovaGroup do tỷ phú Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã có sự thay đổi ở vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, CTCP NovaGroup đã bổ nhiệm bà Trần Thiện Thanh Thùy giữ vị trí Tổng giám đốc, thay thế bà Phạm Thị Hồng Nhung.

Đáng chú ý, bà Phạm Thị Hồng Nhung người vừa rời vị trí Tổng giám đốc mới đảm nhiệm vai trò này từ tháng 8/2025, sau khi tiếp quản từ ông Đoàn Minh Trường. Như vậy, chỉ chưa đầy 4 tháng ngồi ghế điều hành, bà Nhung đã chuyển giao nhiệm vụ cho nhân sự mới. Hiện bà vẫn là Thành viên HĐQT của Tập đoàn Novaland (NVL).

NovaGroup do tỷ phú Bùi Thành Nhơn giữ vị trí Chủ tịch vừa thay Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật

Trước khi đảm nhiệm vai trò mới, bà Trần Thiện Thanh Thùy (sinh năm 1982) từng là Thành viên HĐQT tại CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - SCR) và Thành viên Ủy ban Kiểm toán tại CTCP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - VNG). Bà Thùy cũng từng công tác tại Sacombank, Khang Điền, HSBC Việt Nam, Novaland.

Bà Thùy cũng đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Zennest Invest, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ được thành lập tháng 5/2025, có trụ sở chính tại phường Chợ Lớn, TP HCM. Bà Thùy được bổ nhiệm vào vị trí này vào nửa cuối tháng 8/2025 vừa qua.

Trước đó, thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 5 cổ đông góp vốn gồm Công ty cổ phần Richland, Nguyễn Hiếu Liêm, Lê Thị Thanh Hương, Đoành Minh Trường và Bùi Phan Thùy Minh, mỗi người góp 20 tỷ đồng (tương đương 20% vốn góp). Ông Đoàn Minh Trường giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Trường cũng từng là cựu Tổng giám đốc của NovaGroup.

Đây cũng là lần thứ 3 trong năm 2025, NovaGroup có sự thay đổi ở vị trí Tổng giám đốc. Trước đó, vào tháng 5/2025, ông Đoàn Minh Trường được bổ nhiệm thay thế bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ vị trí Tổng giám đốc của NovaGroup. Bà Nhung cũng chỉ mới được bổ nhiệm giữ vị trí này thay ông Sĩ Danh Quốc Hưng vào cuối tháng 12/2024.

Việc thay đổi lãnh đạo cấp cao cũng cho thấy NovaGroup đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu. Tập đoàn hiện là cổ đông lớn nhất của Novaland, nắm hơn 335 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 17,19% vốn điều lệ. Chủ tịch HĐQT NovaGroup - ông Bùi Thành Nhơn - cũng đồng thời là Chủ tịch Novaland.

Theo những thông tin được công bố, thời điểm tháng 10/2022, NovaGroup có vốn điều lệ hơn 5.203 tỷ đồng, trong đó vốn góp bằng tiền mặt là 2.700 tỷ đồng và vốn góp bằng tài sản khác có giá trị hơn 2.503 tỷ đồng.

Hệ sinh thái này được phát triển theo mô hình đa ngành với các trụ cột chính gồm bất động sản (Novaland), dịch vụ - du lịch - giải trí (Nova Service Group) và nông nghiệp - tiêu dùng (Nova Consumer Group).