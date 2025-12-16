Chủ khách sạn “dát vàng” ở TPHCM chi hơn 1 tỷ đồng làm khu check-in phun tuyết nổi tiếng MXH giàu thế nào?

Khách sạn “dát vàng” ở TPHCM gây sốt MXH

Trao đổi với báo chí trong nước, đại diện khách sạn cho biết, khu vực check-in này được đầu tư hơn 1 tỷ đồng, bao gồm thiết kế và thi công không gian trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Mục tiêu là tạo điểm nhấn và mang lại trải nghiệm lễ hội cho người dân.

Khách sạn này có quy mô hơn 20.000m2 với 210 phòng khách sạn cao cấp, 60 phòng SPA, 2 hội trường VIP cùng các không gian dịch vụ 5 sao như nhà hàng Á-Âu... Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực được bao phủ bởi hệ thống đèn LED tông vàng ấm, tạo nên không gian lung linh, dịu mắt. Ánh sáng kết hợp cùng tuyết nhân tạo giúp khu vực này trở thành điểm check-in nổi bật vào mỗi buổi tối.

Không gian trang trí Giáng sinh sẽ được duy trì đến hết ngày 31/12/2025, hệ thống đèn được thắp sáng từ 17h30 mỗi ngày.

Theo tìm hiểu, chủ của khách sạn “dát vàng” chi hơn 1 tỷ đồng làm khu check-in phun tuyết nổi tiếng MXH tại TP HCM những ngày qua là Công ty TNHH TM – XD Lê Thành (công ty Lê Thành) của đại gia Lê Hữu Nghĩa.

Theo giới thiệu, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2001, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Đến năm 2004, công ty mở rộng hoạt động sang thị trường bất động sản, tập trung vào việc xây dựng chung cư cho người có thu nhập trung bình.

Ngoài ra, Công ty Lê Thành cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như hỗ trợ tái định cư cho người dân trong các dự án quan trọng của thành phố và các hoạt động từ thiện khác.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, những năm gần đây, Công ty Lê Thành liên tục ghi nhận tăng mạnh về vốn điều lệ và có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông.

Thời điểm tháng 8/2017, công ty Lê Thành ghi nhận tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 255 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm ông Lê Hữu Nghĩa góp 230 tỷ đồng (tương đương 90,2% vốn góp), cổ đông Lê Văn Lộc góp 100 triệu đồng (tương đương 0,04% vốn góp) và cổ đông Nguyễn Thị Kim Hồng góp 24,9 tỷ đồng (tương đương 9,76% vốn góp). Ông Lê Hữu Nghĩa sinh năm 1976 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến đầu tháng 4/2021, cơ cấu góp vốn của doanh nghiệp có sự thay đổi khi ông Lê Hữu Nghĩa góp 252,45 tỷ đồng (tương đương 99% vốn góp), cổ đông Lê Phúc Hậu góp 2,55 tỷ đồng (tương đương 1% vốn góp).

Đến cuối tháng 4/2021, cổ đông Phạm Thị Đoan Trang thay thế vị trí của cổ đông Lê Phúc Hậu. Thời điểm này, ông Lê Hữu Nghĩa góp 254,745 tỷ đồng (tương đương 99,9% vốn góp), cổ đông Phạm Thị Đoan Trang góp 255 triệu đồng (tương đương 0,1% vốn góp). Ông Lê Hữu Nghĩa giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 2/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 255 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến nay, cơ cấu vốn góp của 2 cổ đông vẫn giữ nguyên. Ông Lê Hữu Nghĩa góp 599,4 tỷ đồng và cổ đông Phạm Thị Đoan Trang góp 600 triệu đồng.

Ngoài ra, đại gia Lê Hữu Nghĩa cũng đang là người đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng. Trong đó, có thể kể đến Công ty TNHH du lịch Minh Quân có vốn điều lệ 100 tỷ đồng; Công ty cổ phần nhà hàng - khách sạn Lê Thành vốn điều lệ 500 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng đầu tư BĐS Lê Thành vốn điều lệ 20 tỷ đồng; Công ty TNHH AB Beauty World vốn điều lệ 280 tỷ đồng; Công ty TNHH Lê Thành Mỹ Thuận vốn điều lệ 20 tỷ đồng; Công ty TNHH thế giới nha khoa AB vốn điều lệ 60 tỷ đồng; Công ty TNHH nước giải khát cà phê Lekofe vốn điều lệ 28 tỷ đồng; Công ty TNHH lữ hành quốc tế AB Travel có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.