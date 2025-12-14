Công ty nhà chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo quy mô khủng thế nào?

Đặng Thu Thảo (sinh năm 1991), đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào năm 2017. Sau khi lập gia đình, hoa hậu sinh năm 1991 sống kín tiếng, ít khi tham gia sự kiện giải trí, tập trung phụ giúp chồng việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, mới đây, Đặng Thu Thảo cùng ông xã xuất hiện dự lễ cưới Tiên Nguyễn, con gái tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn ở TP HCM. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, tại sự kiện, cô mặc chiếc váy màu hồng pastel thiết kế gợi cảm, thanh lịch, xách túi hiệu Dior sang trọng.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp nhà chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo là Tập đoàn Trung Thủy (TTG) hoạt động trong 4 lĩnh vực là BĐS, căn hộ dịch vụ, văn phòng việc làm và dịch vụ. Trong đó, Tập đoàn Trung Thủy sở hữu danh mục bất động sản cao cấp tại nhiều thành phố lớn, nhất là ở TP HCM với loạt dự án giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo ít tham gia sự kiện và dành nhiều thời gian giúp chồng việc kinh doanh

Thành lập năm 1985, Trung Thủy khởi đầu từ kinh doanh thủ công mỹ nghệ do bà Dương Thanh Thủy sáng lập, sau đó phát triển thương hiệu Miss Áo Dài biểu tượng thời trang cao cấp của Sài Gòn thời Đổi mới.

Năm 2002, Công ty TNHH Trung Thủy được thành lập, hệ thống cửa hàng mỹ nghệ Miss Áo Dài mở rộng kinh doanh ra thị trường phía Bắc. Từ năm 2003, công ty mở rộng sang bất động sản và dịch vụ cao cấp, đặt nền cho hệ sinh thái Lancaster sau này.

Năm 2007, Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy được thành lập, thời điểm tháng 11/2014, bà Dương Thanh Thủy (sinh năm 1961) giữ vị trí người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 12/2018, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Thời điểm này, bà Dương Thanh Thủy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2019, ông Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1960) thay bà Dương Thanh Thủy giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến hiện nay. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 10/2025, công ty đăng ký 207 lao động.

Tập đoàn Trung Thủy vẫn do 3 thành viên trong gia đình nắm quyền sở hữu. Trong đó, bà Dương Thanh Thủy nắm giữ 80% cổ phần, ông Nguyễn Văn Trung nắm giữ 10% cổ phần và ông Nguyễn Trung Tín (con trai ông Trung, bà Thủy) sở hữu 10% cổ phần. Ông Nguyễn Trung Tín, chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo giữ vị trí Tổng giám đốc tại Trung Thủy Group.

Ngoài ra, bố chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo còn đang là người đại diện của một loạt doanh nghiệp khác có thể kể đến gồm Công ty TNHH đầu tư BĐS Trung Thủy Hà Nội với vốn điều lệ 15 tỷ đồng; Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận với vốn điều lệ 20 tỷ đồng; Công ty cổ phần Trung Thủy Lancaster với vốn điều lệ 380 tỷ đồng, tại đây chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo góp 15% vốn, tương đương số vốn góp 57 tỷ đồng; Công ty cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng với vốn điều lệ 735 tỷ đồng; Công ty cổ phần Trung Thủy - Bình Thuận và Công ty cổ phần BĐS Tín Nghĩa.