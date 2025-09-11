Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 14.380 tỷ đồng trong hôm nay

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/9, khi có thời điểm chỉ số VN-Index giảm hơn 37 điểm về mức 1.605,76 điểm trước khi phục hồi trở lại vào cuối phiên sáng.

Trong phiên chiều, dòng tiền đổ mạnh vào cuối phiên giúp chỉ số phục hồi trở lại sắc xanh và VN-Index đóng cửa ở mức 1.657,75 điểm, tương đương tăng 14,49 điểm so với phiên liền trước, đây cũng là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của VN-Index sau hai phiên giảm mạnh trước đó.

Cùng với đà tăng về điểm số, thanh khoản sàn HoSE cũng cải thiện với hơn 1,265 tỷ cổ phiếu được sang tay với giá trị giao dịch đạt hơn 36.304 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với phiên liền trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.063 tỷ đồng trên HoSE sau khi đã bán ròng hơn 2.937 tỷ đồng ở phiên liền trước.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Ảnh: VPG

Cùng với đà phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên chiều 11/9, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng mạnh. Theo bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng 543 triệu USD (tương đương mức tăng gần 14.380 tỷ đồng) lên mức 13,6 tỷ USD (tương đương hơn 360.155 tỷ đồng) nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ.

Với khối tài sản đang nắm trong tay, Chủ tịch Vingroup đứng vị trí thứ 200 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes.

Cụ thể, trong phiên giao dịch 11/9, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng 5.100đ/cổ phiếu để lên mức 136.000/cổ phiếu. Với mức giá này, giá trị vốn hóa của Vingroup đạt hơn 508.598 tỷ đồng.

Trong khi đó, các mã cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của Vingroup như VHM ghi nhận tăng 4.100đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 105.900đ/cổ phiếu, giá trị vốn hóa đạt 421.831 tỷ đồng, cổ phiếu VRE tăng 500đ/cổ phiếu, VEF tăng 2.900đ/cổ phiếu đóng cửa ở mức 161.000đ/cổ phiếu đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 26.156 tỷ đồng. Trong khi cổ phiếu VPL đóng cửa ở tham chiếu với mức giá 80.300đ/cổ phiếu.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC đến sau khi hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn, một số khác gửi thư xin lỗi đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.

Cụ thể, Vingroup cho biết sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi tập đoàn công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên Internet, hơn 50 kênh/trang mạng xã hội đã chủ động gỡ hoặc ẩn các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc, như Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Bên cạnh đó, một số cá nhân đã chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên kênh/trang của cá nhân. Một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup cùng các cơ quan chức năng, cam kết chấm dứt hành vi và không tái phạm.

Hiện tại, theo thông tin từ Vingroup, nhiều trang thông tin đang có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại và sai sự thật về Vingroup.

Về hoạt động kinh doanh, mới đây VinFast - công ty con của Vingroup đã công bố ra mắt 3 mẫu xe máy điện mới gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite với thiết kế hỗ trợ hai pin, trong đó, một pin có thể tháo rời, giúp tăng quãng đường di chuyển và nâng cao sự tiện lợi, linh hoạt cho người sử dụng.

Điểm chung của cả 3 mẫu xe mới là ngoài bộ pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt phía dưới sàn để chân, xe còn được trang bị thêm ngăn chứa pin thứ 2 với dung lượng tương đương ở trong cốp, giúp nâng quãng đường di chuyển ở điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy từ 134 km (1 pin) lên đến 262 km (2 pin). Pin phụ được bán với giá 5 triệu đồng, có thể tháo lắp dễ dàng để sạc ngoài một cách tiện lợi.

Cùng với bộ đôi Evo Grand và Evo Grand Lite đã ra mắt từ trước, ba mẫu xe mới giúp hoàn thiện bộ sưu tập xe máy điện hỗ trợ hai pin - tháo rời của VinFast.

Giá bán lẻ đề xuất cho VinFast Vero X là 34,9 triệu đồng, dự kiến sẽ chính thức bán ra thị trường ngay trong tháng 9. Trong khi đó, giá bán lẻ đề xuất của Feliz và Feliz Lite là 25,9 triệu đồng, trong đó, phiên bản Feliz đã có mặt tại đại lý và sẵn sàng đến tay khách hàng, trong khi phiên bản Feliz Lite cũng sẽ được bán ra thị trường ngay trong tháng 9.