Vốn hóa sàn HoSE tăng gần 170 nghìn tỷ đồng, các tỷ phú Việt có thêm bao nhiêu tiền?

Vốn hóa sàn HoSE tăng gần 170.000 tỷ đồng trong một ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 12/11, kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 38,25 điểm để đóng cửa ở mức 1.631,86 điểm.

Đây là mức tăng cao nhất của sàn HoSE trong hơn 1 tháng gần đây, cùng với đó, thanh khoản thị trường ghi nhận mức hơn 22.146 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với phiên liền trước. Cùng với đó, vốn hóa sàn HoSE ghi nhận mức tăng gần 170.000 tỷ đồng lên mức hơn 7,223 triệu tỷ đồng.

Trong ngày chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng cao nhất trong hơn 1 tháng gần đây, khối tài sản của 7 người giàu nhất sàn HoSE tăng thêm hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng 817 triệu USD nhờ đà tăng ấn tượng của cổ phiếu VIC, tương đương mức tăng hơn 21.556 tỷ đồng lên mức 19,7 tỷ USD (hơn 519.784 tỷ đồng). Khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tăng 30 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu HDB và VJC, tương đương hơn 791 tỷ đồng, lên mức 4,1 tỷ USD (hơn 108.178 tỷ đồng).

Khối tài sản của các tỷ phú Việt Nam tăng mạnh trong ngày vốn hóa sàn HoSE tăng gần 170.000 tỷ đồng

Khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận mức tăng 41 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu HPG, tương đương hơn 1.080 tỷ đồng lên mức 2,7 tỷ USD (hơn 71.239 tỷ đồng). Khối tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh ghi nhận mức tăng 76 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu TCB và MSN, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng, lên mức 2,4 tỷ USD (hơn 63.324 tỷ đồng); khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tăng 15 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu MSN và TCB tương đương hơn 395 tỷ đồng, lên mức 1,1 tỷ USD (hơn 29.000 tỷ đồng).

Cùng với đó, khối tài sản của 2 Phó chủ tịch Vingroup là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng cũng lần lượt ghi nhận mức tăng hơn 1.766 tỷ đồng và hơn 1.181 tỷ đồng. Với mức tăng này, bà Hương hiện đang nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 36.568 tỷ đồng. Trong khi đó bà Hằng nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 24.469 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, chỉ trong phiên giao dịch ngày 12/11, khối tài sản của 7 người giàu nhất trên sàn HoSE ghi nhận mức tăng hơn 28.778 tỷ đồng, tương đương gần 1,1 tỷ USD. 7 doanh nhân kể trên đang nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 32,3 tỷ USD, tương đương hơn 852 nghìn tỷ đồng.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp khởi công dự án gần 18 tỷ USD

Trong đó, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng tăng cả nghìn tỷ đồng nhờ đà tăng ấn tượng sau loạt thông tin tích cực liên quan đến tập đoàn Vingroup được công bố.

Theo đó, Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với diện tích lên tới 4.100ha, trải dài qua phường Tuần Châu (gần 1.000ha) và phường Hà An (trên 3.100ha) cùng tổng mức đầu tư lên 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD của Vingroup có thể khởi công vào ngày 19/12/2025. Hiện phường Tuần Châu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; phường Hà An giải phóng mặt bằng đạt 81% (tương đương hơn 2.573 ha).

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm bất động sản, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến khoảng 244.000 người.

Cùng với đó, VinFast vừa tiếp tục lập kỷ lục tại thị trường ô tô Việt Nam. Theo đó, thương hiệu ô tô của ông Phạm Nhật Vượng vừa trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên bán ra 20.380 xe chỉ trong một tháng, nâng tổng số xe VinFast bán ra lên 124.264 xe trên toàn quốc trong 10 tháng đầu năm.