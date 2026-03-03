Nuôi chồn hương ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh kiểu gì mà ông nông dân này có lời 500 triệu/năm ngon ơ?

Đánh liều nuôi con đặc sản, gồm nuôi chồn hương

Trước đây, gia đình ông Trạch cùng nhiều hộ nông dân khác tại địa phương, gắn bó với cây nhãn.

Tuy nhiên, điệp khúc "được mùa mất giá" và chi phí phân bón ngày càng tăng khiến thu nhập hàng năm của gia đình luôn ở mức thấp, chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày.

Không cam chịu cảnh nghèo khó, với tư cách là hội viên Hội nông dân khu phố Ninh Trung, ông Trạch luôn trăn trở tìm hướng đi mới.

Năm 2017, bước ngoặt lớn đến khi ông quyết định mua lại 5.000 m2 đất gò cây tạp. Thời điểm đó, nhiều người hoài nghi về khả năng cải tạo mảnh đất khô cằn này, nhưng với ông Trạch, đó là khởi đầu của một giấc mơ lớn.

Ông Trần Văn Trạch, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh đã xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp đặc sản chồn thịt, rùa và le le với lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Tận dụng lợi thế diện tích đất nằm gần kênh TN11, ông Trạch bắt đầu hành trình cải tạo đất, đào ao và xây dựng hệ thống chuồng trại bài bản.

Qua việc chủ động học hỏi trên báo đài, tham quan các mô hình thực tế từ bạn bè và đặc biệt là sự hỗ trợ từ các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật của Hội Nông dân, ông nhận thấy con chồn hương chính là "chìa khóa" mở ra cơ hội làm giàu.

Ông Trạch chia sẻ: “Chồn hương là loại vật nuôi có sức đề kháng tốt, chi phí thức ăn thấp nếu biết tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng giá trị thương phẩm lại rất cao trên thị trường”.

Để tối ưu hóa diện tích và nguồn lực, ông không chỉ nuôi độc canh mà phát triển theo hướng chăn nuôi khép kín đa tầng: Chồn hương nuôi lấy thịt và cung cấp con giống chất lượng cao, kết hợp nuôi khỉ, rùa và le le để đa dạng hóa nguồn thu.

Chồn hương là loại vật nuôi có sức đề kháng tốt, chi phí thức ăn thấp nếu biết tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng giá trị thương phẩm lại rất cao trên thị trường. Ảnh: Vân Nguyễn

Phần đất trống xung quanh chuồng trại được ông phủ kín bởi cây chuối, vừa tạo bóng mát, vừa cung cấp nguồn thức ăn xanh tại chỗ cho vật nuôi.

Lời 500 triệu đồng mỗi năm từ mô hình nuôi chồn hương, nuôi le le, nuôi rùa

Với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 600 triệu đồng cho chuồng trại và con giống, sau gần 8 năm kiên trì, mô hình của ông Trạch đã đi vào quỹ đạo ổn định và phát triển. Đến nay, ông không chỉ làm chủ kỹ thuật nhân giống mà còn xây dựng được mạng lưới tiêu thụ rộng khắp.

Theo ông Trạch, hiện nay sau khi trừ mọi chi phí vận hành, nguồn thu từ bán chồn giống, chồn thịt, rùa và le le mang lại cho gia đình lợi nhuận ròng khoảng 500 triệu đồng mỗi năm.

"Bí quyết thành công là không được ngại thay đổi. Chăn nuôi bây giờ phải áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm thì mới đứng vững được trên thị trường", ông Trạch bộc bạch.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Trần Văn Trạch còn là một hội viên nông dân có tâm huyết với cộng đồng. Hiện nay, cơ sở chăn nuôi của ông đang tạo việc làm ổn định cho 7 lao động địa phương có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thu nhập hàng tháng để trang trải cuộc sống.

Chồn hương nuôi lấy thịt và cung cấp con giống chất lượng cao nên thu nhập khá cao. Ảnh: Vân Nguyễn

Bên cạnh đó, ông luôn nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật cho các hội viên khác muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hình ảnh lão nông gương mẫu, tích cực đóng góp kinh phí sửa chữa đường sá, xây dựng nông thôn mới đã trở nên quen thuộc và nhận được sự kính trọng của người dân khu phố Ninh Trung.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Minh cho biết: “Mô hình chăn nuôi khép kín của ông Trần Văn Trạch là một trong những điểm sáng tiêu biểu về chuyển đổi số và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây không chỉ là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn đảm bảo được yếu tố môi trường và bền vững”.

Trong thời gian tới, với xu hướng thị trường ưa chuộng các sản phẩm đặc sản sạch, mô hình của ông Trạch đang có triển vọng rất lớn để nhân rộng tại tỉnh Tây Ninh và các khu vực lân cận, mở ra hướng đi mới cho những nông dân dám thay đổi tư duy, áp dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất.