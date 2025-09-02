Thiếu gia Đoàn Hoàng Nam chi bao nhiêu tiền để gia tăng ảnh hưởng tại công ty của bầu Đức?

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã phát đi thông báo cho biết ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT đã hoàn tất giao dịch mua 25 triệu cổ phiếu HAG bằng phương thức thỏa thuận vào ngày 28/8/2025.

Sau giao dịch này, ông Nam đã tăng sở hữu cổ phiếu HAG từ 27 triệu cổ phiếu lên 52 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,55% lên 4,92% vốn tại HAGL.

Trước đó, ngày 22/8/2025, con trai bầu Đức cũng đã mua vào thành công 27 triệu cổ phiếu HAG cũng bằng phương thức thỏa thuận.

Theo dữ liệu từ HoSE, toàn bộ 52 triệu cổ phiếu thiếu gia nhà bầu Đức giao dịch thành công theo phương thức thỏa thuận ở mức giá 15.800đ/cổ phiếu. Tương đương, ông Đoàn Hoàng Nam đã chi ra số tiền khoảng 822 tỷ đồng.

Thiếu gia nhà bầu Đức đang trực tiếp nắm giữ 52 triệu cổ phiếu HAG

Trong khi đó, tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 28/8 của cổ phiếu HAG ở mức 16.500đ/cổ phiếu, khối tài sản trên sàn chứng khoán thiếu gia bầu Đức đang sở hữu có giá 858 tỷ đồng.

Hiện bầu Đức vẫn là cổ đông lớn nhất của HAG khi trực tiếp nắm giữ hơn 304,95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 28,84% vốn tại HAGL. Tính theo giá thị trường, khối tài sản ông bầu phố Núi đang trực tiếp nắm giữ trên sàn chứng khoán có giá trị 5.031 tỷ đồng.

Trước đó, bầu Đức cũng đã thu về gần 400 tỷ đồng khi giao dịch chuyển nhượng thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận vào ngày 22/8 vừa qua.

Cùng với đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố quyết định về việc đưa cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 26/8/2025, do công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo là lỗ lũy kế.

Trong khi thiếu gia Đoàn Hoàng Nam chi hơn 800 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại HAG, mới đây, doanh nghiệp của bầu Đức cũng công bố thông tin cho biết đã thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Cụ thể, cổ đông HAG thông qua tờ trình phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu, tái cơ cấu tài chính của công ty. Sau đợt phát hành, HAGL sẽ nâng vốn điều lệ từ 10.574 tỷ đồng như hiện tại lên 12.674 tỷ đồng.

Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi là 2.520 tỷ đồng, tương đương giá phát hành 12.000 đồng/CP (12.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HAG phát hành mới). Đợt phát hành sẽ được tiến hành trong năm 2025, sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo danh sách nhà đầu tư được hoán đổi nợ, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) là chủ nợ lớn nhất của HAG với gần 721 tỷ đồng, dự kiến nhận về hơn 60 triệu cổ phiếu hoán đổi, tương đương 4,74% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai sau đợt phát hành.

Tiếp đến là các cá nhân trong nước, gồm bà Nguyễn Thị Đào dự kiến nhận về 39,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 3,21%; ông Phan Công Danh và ông Nguyễn Anh Thảo cùng dự kiến nhận về 50,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 0,4%; ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung cùng dự kiến nhận về 49,98 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 3,94%.