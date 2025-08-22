Nhà đại gia 57 tuổi bỏ túi thêm gần 650 tỷ đồng trong ngày hôm qua

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thiết lập mức đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày 21/8, khi chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.688 điểm. Trong phiên, có hơn 1,635 tỷ cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 51.550 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index ghi nhận tăng 0,66 điểm để đóng cửa ở mức 284,39 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng 0,9 điểm để đóng cửa ở mức 110,58 điểm.

Trong ngày chỉ số VN-Index tiếp tục thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, mã cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam do đại gia Đặng Khắc Vỹ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận mức tăng kịch trần 1.500đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 23.400đ/cổ phiếu. Trong phiên, có hơn 20,555 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 480 tỷ đồng, trong đó có 15,7 triệu cổ phiếu giao dịch ở mức giá kịch trần.

Khối tài sản gia đình đại gia Đặng Khắc Vỹ tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu VIB. Ảnh: VPG

Đây cũng là phiên tăng thứ 3 và phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của VIB, trước đó trong phiên giao dịch 20/8, mã cổ phiếu này cũng ghi nhận mức tăng kịch trần và có hơn 70 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 1.533 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIB trong những phiên giao dịch gần đây không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông. Mức tăng này còn giúp khối tài sản của gia đình Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ ghi nhận tăng mạnh.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VIB, Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ đang trực tiếp nắm giữ gần 147 triệu cổ phiếu VIB, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 4,931%. Với đà tăng của cổ phiếu VIB, khối tài sản của đại gia 57 tuổi ghi nhận mức tăng thêm hơn 220 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ đang nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 3.437 tỷ đồng.

Cùng với đó, bà Trần Thị Thảo Hiền, vợ ông Vỹ cũng đang trực tiếp nắm giữ hơn 146,26 triệu cổ phiếu VIB, tương đương tỷ lệ 4,91%; Công ty cổ phần Funderra, doanh nghiệp do ông Vỹ nắm giữ trên 10% cổ phần cũng đang trực tiếp nắm giữ hơn 138,89 triệu cổ phiếu VIB, tương đương tỷ lệ nắm giữ 4,662%.

Với đà tăng của cổ phiếu VIB trong phiên giao dịch ngày 21/8, khối tài sản của bà Thảo Hiền ghi nhận tăng thêm hơn 219 tỷ đồng và Công ty cổ phần Funderra tăng thêm gần 139 tỷ đồng.

Hiện Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ và công ty liên quan đang trực tiếp nắm giữ 14,503% cổ phần của VIB, chỉ tính riêng trong phiên giao dịch 21/8, khối tài sản của đại gia Đặng Khắc Vỹ cùng những người liên quan ghi nhận mức tăng thêm gần 650 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính theo giá thị trường, khối tài sản đại gia 57 tuổi cùng người liên quan có giá thị trường gần 10.110 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, sau 6 tháng đầu năm 2025, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 9.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 7.700 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của VIB đạt hơn 530.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng vượt 356.000 tỷ đồng, tăng 10%. Huy động khách hàng tăng trưởng ổn định 10%, đạt hơn 304.000 tỷ đồng. Đặc biệt, CASA và tài khoản siêu lợi suất tăng 51% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,54%, thấp hơn 0,14 điểm % so với cuối quý 1.

Số thẻ tín dụng của VIB đạt gần một triệu thẻ lưu hành, với tổng chi tiêu sau 6 tháng đạt hơn 67.900 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.