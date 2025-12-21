Đại gia Khoa "khàn" ở ẩn 10 năm bất ngờ tái xuất tại siêu dự án 855.000 tỷ đồng là ai?

Đại gia Khoa “khàn” tái suất sau 10 năm ở ẩn

Xuất hiện tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng vốn đầu tư 855.000 tỷ đồng, ông Trần Đăng Khoa (hay còn gọi là đại gia Khoa "khàn") chính thức lộ diện với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, đánh dấu lần tái xuất hiếm hoi của vị đại gia này trên thương trường sau thời gian dài vắng bóng trước truyền thông.

Ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970 là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Tại lần tái suất này, vị doanh nhân này trở lại vai trò Chủ tịch HĐQT của Đại Quang Minh. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đảm nhiệm.

Thời gian trước, đại gia Khoa "khàn" là người có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Ông Khoa cũng thường được gọi là "Khoa Keangnam" bởi tham gia khá sâu vào hoạt động mua bán, giao dịch tại một trong những dự án nổi bật nhất thị trường Hà Nội thời điểm 2007 - 2009 trên vai trò trợ lý Chủ tịch Công ty Keangnam Vina (chủ đầu tư khu Tổ hợp Keangnam Landmark Tower). Vợ của ông Trần Đăng Khoa là bà Nguyễn Thị Minh Hồng, cũng là một nữ doanh nhân có tiếng trong ngành.

Đại gia Khoa "khàn" tái suất với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Năm 2000, vị doanh nhân này trở về từ Đông Âu và thành lập CTCP Đầu tư Mai Linh. Năm 2006, ông Khoa và 2 cổ đông cá nhân khác đã lập ra công ty này. Thời điểm đó, Công ty Mai Linh theo đuổi dự án khu căn hộ cao cấp Golden Palace tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội với 3 tòa tháp cao 30 tầng.

Đến 2011, đại gia Khoa "khàn" cùng một vài đối tác lập ra Công ty Đại Quang Minh. Được biết Công ty Đại Quang Minh có vốn điều lệ 4.200 tỷ đồng, trong đó, cá nhân ông Khoa "khàn" nắm 17,5% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Mai Linh nắm 37,5% và CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) nắm 45%. Lúc này, ông Khoa giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT, ông chủ Ô tô Trường Hải Trần Bá Dương là Tổng giám đốc.

Ngay khi vừa thành lập, năm 2011 Đại Quang Minh là nhà đầu tư tiên phong vào Thủ Thiêm với một loạt những dự án lớn đang triển khai cả về hạ tầng lẫn khu dân cư thông qua hình thức BT. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty này được giao đầu tư thực hiện 5 dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, khu chức năng số 5 và 6 với khu đô thị Sala rộng 128ha. Tiếp đó, khu chức năng số 8, vùng châu thổ phía Nam rộng 150ha gồm 3 dự án nhỏ: Khu nghỉ dưỡng sinh thái, công viên giải trí và khu nghiên cứu. Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính kết nối các khu chức năng; Cầu Thủ Thiêm 2; Quảng trường và công viên bờ sông. Với quy mô khổng lồ này, các dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư đang được đánh giá là dự án tỷ đô trên khu đất "kim cương" ở TP.HCM.

Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (đứng giữa) được trao quyết định là đại diện liên danh các nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Những năm gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực hạ tầng - công nghiệp. Doanh nghiệp đang phát triển KCN cơ khí Bình Dương với quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; đồng thời tham gia liên danh với Tập đoàn Sơn Hải triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Thoái vốn tại dự án đình đám

Không chỉ thoái vốn khỏi Keangnam Landmark Tower, năm 2014, đại gia Khoa "khan" tiếp tục bán 99% vốn trong CTCP Bất động sản Hồng Ngân. Hồng Ngân là chủ đầu tư dự án Thành Phố Xanh có tổng vốn 7.900 tỷ đồng, và dự án BT đối ứng là dự án Khu Công viên - Hồ điều hòa phía Bắc và phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch có vốn đầu tư 975 tỷ đồng.

Năm 2017, ông Trần Đăng Khoa rút hết vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Cường là cổ đông lớn có thời điểm từng sở hữu 1/5 vốn của THACO.

Đến năm 2018, ông Trần Đăng Khoa thoái vốn khỏi Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang - chủ đầu tư dự án khách sạn Senla Boutique tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn (TP HCM).

Tháng 6/2018, ông thoái vốn tại CTCP đầu tư Mai Linh, nhường chỗ cho chủ sở hữu mới là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn (MIK Group). Dự án được quảng bá với tên gọi mới là The Matrix One.

Về dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ngoài Đại Quang Minh của đại gia Khoa "khàn", còn có 6 tập đoàn lớn tham gia đầu tư và CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh, đóng vai trò điều phối chung.

Theo đó, liên danh các nhà đầu tư thực hiện siêu dự án 855.000 tỷ đồng là Văn Phú Invest, MIK Group, T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (hay gọi là bầu Hiển) và Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long.