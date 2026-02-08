Giá vàng hôm nay 8/2/2026: Vàng tăng gần 8 triệu đồng/lượng so với tuần trước

Giá vàng thế giới hôm nay 8/2/2026

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.924 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.888 USD/ounce.

Phiên giao dịch cuối tuần cho thấy vàng chưa thể vượt lại mốc 5.000 USD/ounce, tuy nhiên diễn biến trong cả tuần đã hình thành rõ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, nhiều khả năng sẽ chi phối xu hướng ngắn hạn.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng triển vọng ngắn và trung hạn của giá vàng vẫn nghiêng về xu hướng tăng, bất chấp đợt bán tháo mạnh vừa qua trên thị trường.

Diễn biến điều chỉnh sâu gần đây không phải là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc, mà là một phản ứng mang tính kỹ thuật và tâm lý sau khi giá vàng trải qua giai đoạn tăng nóng với tốc độ hiếm thấy.

Adrian Day nhận định, trong vài tuần tới, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn dao động giằng co, với các nhịp tăng giảm đan xen. Đây được xem là diễn biến bình thường sau một cú sụt giảm mạnh, khi nhà đầu tư cần thêm thời gian để đánh giá lại vị thế, cân bằng cung – cầu và xác lập mặt bằng giá mới. Sự biến động qua lại trong ngắn hạn, không làm thay đổi xu hướng chủ đạo của thị trường.

Giá vàng chốt tuần tăng. Ảnh: Phạm Hải

Về bản chất, Adrian Day cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên vẹn. Những động lực chính như bất ổn địa chính trị, rủi ro kinh tế vĩ mô, gánh nặng nợ công toàn cầu và xu hướng đa dạng hóa tài sản, giảm phụ thuộc vào đồng USD tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhu cầu đối với vàng. Chính các yếu tố này tạo ra “độ lệch” tích cực cho xu hướng giá trong trung và dài hạn, ngay cả khi thị trường phải trải qua những đợt điều chỉnh mạnh.

Đợt bán tháo vừa qua, dù gây tâm lý lo ngại cho nhiều nhà đầu tư, lại vô tình tạo ra cơ hội mới cho những dòng tiền đứng ngoài thị trường. Khi giá vàng lùi xa khỏi các đỉnh lịch sử, mức định giá trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là những người chưa kịp tham gia trong giai đoạn tăng nóng trước đó.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/2/2026

Ngày 7/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 176,3 triệu/lượng (mua vào) và 179,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng gần 3 triệu đồng/lượng so với kết phiên liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 7,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức giá 175,8-178,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch liền trước. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC tăng mạnh 7,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn tại Doji tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt của phiên giao dịch liền trước, giao dịch ở mức 176-179 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với mức kết phiêm liền trước, niêm yết ở mức 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng gần đây đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Theo nhiều chuyên gia, thị trường không rơi vào trạng thái suy yếu cấu trúc mà đang trong quá trình tái cân bằng. Nhịp điều chỉnh và tích lũy hiện tại là điều khó tránh khỏi, thậm chí cần thiết. Dù đã rời xa đỉnh cao kỷ lục của tuần trước, giá vàng đang dần ổn định trong vùng dao động 4.500–5.000 USD/ounce.

Các nhà phân tích nhấn mạnh, đợt bán tháo gần đây không đồng nghĩa với sự thay đổi xu hướng dài hạn của vàng. Việc giá phục hồi đáng kể từ vùng đáy cho thấy lực cầu cơ bản vẫn duy trì, ngay cả khi các vị thế sử dụng đòn bẩy bị thanh lọc. Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng với quy mô cao kỷ lục, trong khi nhu cầu vật chất tại những thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn khá bền bỉ.

Bên cạnh đó, tỷ trọng vàng trong danh mục của nhiều nhà đầu tư tổ chức vẫn ở mức thấp, mở ra dư địa gia tăng phân bổ nếu bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài.

Các dự báo tích cực đối với vàng vẫn được duy trì. Nhiều ngân hàng lớn tiếp tục kỳ vọng giá vàng tiến gần mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm, dựa trên các yếu tố mang tính cấu trúc như nợ công gia tăng, mất cân đối tài khóa, rủi ro địa chính trị và xu hướng phi USD hóa.