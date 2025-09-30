Chủ công ty tài sản mã hóa có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng đầu tiên tại Việt Nam là ai?

Ngày 9/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới.

Một trong những điều kiện cấp phép tổ chức cung cấp dịch vụ, họ phải là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan và có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Tối thiểu 65% vốn điều lệ do các tổ chức góp, trong đó trên 35% từ ít nhất hai đơn vị là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Bà Nguyễn Thị Loan là người đại diện công ty tài sản mã hóa có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng đầu tiên

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt trên 105 tỷ USD với lợi nhuận tạo ra gần 1,2 tỷ USD (2023). Còn theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số. Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận crypto theo dữ liệu của công ty phân tích Chainalysis, với mức độ phổ cập cao gấp 3-4 lần so với trung bình toàn cầu.

Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP được ban hành, hàng loạt doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tham gia thành lập pháp nhân hoặc góp vốn vào các tổ chức liên quan tới tài sản số trong nước.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến nay đã có doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng điều kiện vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng là Công ty cổ phần Kinh Doanh Tiền Mã Hóa Và Tài Sản Mã Hóa Vimexchange (Vimexchange) được thành lập vào tháng 6/2025.

Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của Vimexchange là bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970), chức danh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Bà Loan được biết đến là cựu Chủ tịch Vimedimex, từng bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù liên quan tới vụ việc "vây thầu dìm giá đất" tại Đông Anh (Hà Nội).

Theo công bố, Vimexchange gồm 8 pháp nhân là tổ chức góp vốn. Trong đó, Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex là cổ đông lớn nhất với số vốn góp 5.000 tỷ đồng, tương đương 50% vốn. Cùng với đó, Chứng khoán Hòa Bình – một công ty trong hệ sinh thái Vimedimex cũng góp 200 tỷ và sở hữu 2% vốn Vimexchange.

Ngoài ra, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập Vimexchange. Số vốn góp là 1.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 10%.

Cơ cấu cổ đông công ty tài sản mã hóa Vimexchange còn một số tổ chức khác như CTCP Đầu tư và phát triển Hòa Bình với số vốn góp 1.000 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp, CTCP Biển Tiên Sa với số vốn góp 600 tỷ đồng tương đương 6% vốn góp, CTCP Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam góp 500 tỷ đồng, tương đương 5% vốn góp, CTCP Dược Phẩm Vimedimex 2 góp 1.500 tỷ đồng tương đương 15% vốn góp và CTCP Quản Lý Quỹ Quốc Tế góp 200 tỷ đồng tương đương 2% vốn góp.

Ngành nghề chính của công ty là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, chi tiết là hoạt động tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản…