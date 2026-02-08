Ngắm cây mai được trả giá hơn 1 tỉ đồng, chủ nhân chưa muốn bán

Ngày 8-2 (tức 21 tháng Chạp), dù chỉ mới tề tựu những gian hàng đầu tiên, nhưng chợ hoa xuân tại quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và giới cây cảnh.

Cây mai thu hút đông đảo người chiêm ngưỡng

Nhiều người tập trung chiêm ngưỡng cây mai có hoành thân khoảng 90 cm, hoành gốc 138 cm. Điều khiến giới chơi mai đặc biệt ấn tượng là toàn bộ thân, cành, ngọn của cây đều phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết cắt, uốn nắn hay can thiệp trong suốt quá trình sinh trưởng.

Chủ nhân hiện tại của cây mai là anh Trương Tấn Hùng (46 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi). Anh Hùng cho biết, đây là mai xuân đọt xanh – một dòng mai truyền thống được đánh giá rất cao trong giới chơi mai trên cả nước.

Cây mai được giới chơi cây cảnh chú ý

"Cội mai này đã được trồng hơn 60 năm. Điều quý nhất là từ gốc lên tới các cành chỉ khoảng 20 cm, nhưng năm cành chính tỏa ra các hướng rất hài hòa, cân xứng. Tôi chơi mai Tết nhiều năm, sở hữu không ít cây đẹp, nhưng trong số đó chưa có cây nào đạt độ hoàn mỹ như cây mai này" - anh Hùng chia sẻ.

Theo chủ nhân cây mai, có người đã trả giá hơn 1 tỉ nhưng ông vẫn chưa muốn bán

Theo anh Hùng, để có được cội mai này, anh đã theo đuổi trong nhiều năm và phải chờ "đúng duyên" mới được chủ cũ nhượng lại. Đây cũng là lần đầu tiên anh quyết định mang cội mai ra trưng bày tại hội chợ hoa xuân, chủ yếu để phục vụ người dân thưởng lãm không khí Tết, hơn là đặt nặng chuyện mua bán.

Chủ nhân của cây mai cho hay, chỉ sau một ngày mang mai ra chợ hoa xuân, đã có nhiều người hỏi mua, trong đó có người trả giá hơn 1 tỉ đồng nhưng chủ vẫn chưa đồng ý nhượng lại.

Gốc mai khá lớn

Hoa mai dày, có hương thơm

Cây mai thu hút đông đảo người xem