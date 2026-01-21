Triệu phú bước ra từ khu ổ chuột

"Nếu bạn từng mơ một ngày ngồi trên sân khấu Shark Tank bên cạnh những nhà đầu tư hàng đầu như Mark Cuban và Kevin O’Leary, Rashaun Williams cũng từng như vậy", nhà sản xuất Shark Tank mô tả.

Rashaun Williams, 46 tuổi, là triệu phú tự thân, đã biến giấc mơ thành hiện thực sau nhiều năm nỗ lực không ngừng.

Anh lớn lên ở khu South Side, phía nam Chicago, một trong những khu nghèo nhất và bạo lực nhất nước Mỹ. Tại đây, nhiều gia đình phải sống trong điều kiện chật chội, thiếu thốn cơ bản, với tỷ lệ tội phạm và thất nghiệp cao.

Triệu phú tự thân Rashaun Williams. Ảnh: Fortune

Bố Rashaun nghiện ma túy, mẹ sống nhờ trợ cấp xã hội. Gia đình anh từng bị đuổi khỏi nhà, đồ đạc bị vứt ra đường sau thông báo trục xuất. Họ sống trong căn hộ thiếu điện và không có sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh.

"Khi còn nhỏ, tôi không hiểu tại sao có người may mắn còn người thì không", anh nói. Cuộc sống thiếu thốn đã thôi thúc Rashaun Williams tìm hiểu về tài chính.

Năm 1997, với ước mơ trở thành Man of Morehouse, danh hiệu dành cho sinh viên xuất sắc đại diện cho giá trị lãnh đạo và tinh thần của trường Đại học Morehouse ở Atlanta, anh lái xe hơn 1.200 km từ Chicago đến nộp đơn trực tiếp.

Ngôi trường là một trong những cơ sở giáo dục danh tiếng ở Mỹ cho nam sinh người da màu, nơi đào tạo nhiều lãnh đạo, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội nổi bật.

Morehouse trở thành bệ phóng đầu tiên của Williams. Tại đây, chàng sinh viên da màu được hướng dẫn nhưng kỹ năng để bước vào ngành tài chính, từ những việc nhỏ nhất như thắt cà vạt, cách ăn uống lịch sự và ứng xử tự tin. "Nó bù đắp những thiếu thốn từ tuổi thơ ở Chicago", anh kể.

Năm 2001, anh tốt nghiệp ngành kinh tế loại xuất sắc và thực tập tại Goldman Sachs, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới và học kỹ năng bán hàng, xây dựng quan hệ.

Dù nhận nhiều lời mời làm việc ở New York, anh chọn trở về Chicago, bắt đầu vị trí chuyên viên phân tích của Goldman Sach.

Để bước chân vào ngành tài chính đầy cạnh tranh, Rashaun Williams đã thực hiện chiến lược sneaking into the party - lẻn vào những bữa tiệc. Đây là các sự kiện, tiệc, hội nghị thường chỉ dành cho giới đầu tư, doanh nhân, chỉ những người có mối quan hệ mới được mời.

"Tôi hiểu đó là cách duy nhất để mở rộng mối quan hệ", anh nói. Anh thường bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cụm từ hear me out - xin hãy nghe tôi nói. Rashaun Williams đã làm việc này trong suốt 10 năm, chỉ để xây dựng mối quan hệ.

Vào buổi tối và cuối tuần, anh đến học việc cùng những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tư nhân với những người lớn hơn anh từ 10 đến 20 tuổi. Họ cho anh kiến thức xây dựng các mô hình mua lại có đòn bẩy (leveraged buyout - LBO).

Năm 2004, Williams được tuyển dụng vào Wachovia và nhanh chóng thăng tiến từ chuyên viên phân tích lên phó chủ tịch trẻ nhất ở tuổi 23.

10 năm tiếp theo, anh chuyển sang vai trò nhà đầu tư, thực hiện nhiều khoản đầu tư nhỏ vào các công ty tăng trưởng nhanh, danh mục đa dạng như công nghệ và cổ phiếu, thể thao. Hiện, khối tài sản của Williams ước tính lên đến hàng trăm triệu USD, đặc biệt, anh sở hữu đội bóng NFL Atlanta Falcons.

Trong Shark Tank, Rashaun Williams nhấn mạnh với Gen Z rằng để thành công cần "hành động như thể bạn đã ở đó". Điều có nghĩa họ nên thể hiện sự tự tin và chủ động như một người đã đạt vị trí mong muốn, dù thực tế chưa ở đó.

"Đóng vai người thành công là để bạn được đối xử và tạo điều kiện như họ", anh nói. "Nó giúp phá bỏ rào cản chưa đủ điều kiện và mở ra cơ hội thực sự".