Giá vàng hôm nay mới nhất (8/2): Tăng gần 8 triệu đồng/lượng sau 1 tuần, nhà vàng "xả hàng"

Giá vàng hôm nay 8/2 tăng mạnh sau 1 tuần

Giá vàng hôm nay 8/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng "bất động" trong ngày cuối tuần. Mặc dù vậy, giá vàng đã hồi phục mạnh mẽ sau tuần trước tụt sâu từ đỉnh.

Trong đó, giá vàng SJC bán ra ở mức 179,3 triệu đồng/lượng, tăng 7,3 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó (172 triệu đồng/lượng).

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra của các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng tăng mạnh 7,3 - 7,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó (171,5 - 172 triệu đồng/lượng).

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay bất ngờ tăng mạnh số lượng vàng bán ra. Trong đó, khách hàng được mua tối đa 10 lượng vàng nhẫn/người và nhận giấy hẹn đến ngày 11/3 quay lại nhận hàng. Nếu muốn lấy ngay, khách hàng chỉ được mua từ 10 chỉ vàng trở xuống.

Bảo Tín Minh Châu bất ngờ tăng số lượng vàng bán ra khi nhu cầu mua vẫn rất lớn. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14 giờ ngày 8/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Triển vọng tăng giá vàng vẫn nguyên vẹn

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 7/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.964 USD/ounce, tăng mạnh 78 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, vàng và bạc đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định khi giá cả vẫn biến động và nằm dưới các mức kháng cự quan trọng. Mặc dù các nhà phân tích nhận thấy rủi ro giảm giá cao trong ngắn hạn, nhưng vẫn có sự tin tưởng đáng kể rằng các động lực cơ bản của xu hướng dài hạn vẫn đang hiện hữu.

Triển vọng lạc quan này xuất hiện ngay cả khi sự biến động trên thị trường kim loại quý vẫn ở mức cực kỳ cao. Thị trường vàng đã ghi nhận biên độ giao dịch hàng tuần lớn thứ hai trong lịch sử gần đây, chỉ đứng sau đợt giảm mạnh lịch sử tuần trước.

Diễn biến giá đã tạo ra một trong những giai đoạn giao dịch hàng ngày hỗn loạn nhất trong nhiều năm, với việc bán tháo tiếp diễn vào thứ hai đầu tuần đã khiến giá giảm 10,84% trong ngày, từ mức cao nhất xuống mức thấp gần 4.400 USD/ounce. Trong suốt giai đoạn biến động, giá vàng đã không thể giữ vững mức tăng trên 5.000 USD/ounce.

Bà Rania Gule, nhà phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, cho biết sự biến động của vàng phản ánh sự bất ổn sâu sắc trong giới đầu tư, xuất phát từ nỗi lo lạm phát và suy thoái kinh tế, những kỳ vọng thay đổi về chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị leo thang.

Mặc dù giá vàng có thể duy trì dưới 5.000 USD/ounce trong thời gian ngắn hạn, bà Gule cho biết vẫn có khả năng đạt mức 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

“Thị trường vẫn chưa cạn kiệt các động lực tăng giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã trở nên chọn lọc và thận trọng hơn, điều đó có nghĩa là những đợt tăng giá trong tương lai có thể sẽ ít mạnh mẽ hơn, bị gián đoạn bởi các đợt điều chỉnh, và được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản hơn là chỉ dựa vào động lực hoặc đầu cơ đơn thuần. Thị trường kim loại quý hiện đang trải qua giai đoạn tái định vị hơn là đảo chiều xu hướng. Sự củng cố hiện tại phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư sau một đợt tăng mạnh, đồng thời khẳng định tính vững chắc của nền giá vàng", bà Gule phân tích.

Theo ông Nick Cawley, nhà phân tích thị trường tại Solomon Global, sự biến động hiện tại của giá vàng chỉ là những biến động ngắn hạn.

“Tôi dự đoán mốc 5.000 USD/ounce sẽ bị phá vỡ một lần nữa trong vài tuần tới, và việc kiểm tra lại mốc 5.600 USD/ounce đã tồn tại nhiều thập kỷ sẽ diễn ra vào quý II/2026. Sự điều chỉnh của thị trường là lành mạnh, đặc biệt là sau những đợt tăng mạnh và triển vọng kỹ thuật vẫn tích cực. Các yếu tố thuận lợi vẫn còn và mặc dù đồng USD có thể đang mạnh vào lúc này, nhưng trong những tháng tới, việc cắt giảm lãi suất sẽ làm suy yếu đồng USD", ông Cawley nhận định.