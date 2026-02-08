Bên trong 'thủ phủ' cá chép đỏ miền Bắc trước ngày ông Công, ông Táo

Những ngày này, tuyến đường dẫn vào khu Đông Minh nhộn nhịp thương lái thu mua, vận chuyển cá chép đỏ đi các tỉnh, thành phố. Ông Hà Công Vụ ( cho biết, năm nay, thị trường cá chép có nhiều biến động, không khí mua bán trầm lắng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Vụ, giá cá chép đỏ năm nay giảm khoảng 5.000–10.000 đồng/kg. Nếu như năm ngoái giá dao động 120.000–130.000 đồng/kg thì năm nay chỉ còn khoảng 100.000–110.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính được cho là do sự xuất hiện của cá chép “ngoại lai” chưa rõ nguồn gốc, được nhập vào Việt Nam với giá rẻ hơn, khiến cá chép địa phương bị cạnh tranh và “phá giá”. Cá chép “ngoại lai” không có râu, hình dáng kém đẹp so với cá chép đỏ Thủy Trầm. Do là giống mới, nhiều người dân chưa nắm rõ đặc tính sinh trưởng và chất lượng của loại cá này.

Gia đình ông Hà Công Vụ cũng như nhiều hộ dân trong khu có từ 1–2 ao nuôi cá. Năm nay, dù thả khoảng 2 tạ cá giống, nhưng thu nhập giảm đáng kể so với năm trước. Trong ảnh, người dân đang phân loại cá để bán cho thương lái, giá mở hàng khoảng 90.000 đồng/kg.

Cá chép sau khi được vớt lên từ ao nhanh chóng được phân loại ngay tại bờ, ưu tiên những con khỏe, màu đỏ tươi, bơi nhanh để bán cho thương lái.

Cá đạt tiêu chuẩn được thả vào các bể nhựa có sục oxy liên tục nhằm đảm bảo sức khỏe trong quá trình vận chuyển đi xa.

Theo một số thương lái, cá chép được chào bán theo con dao động từ 5-7.000 đồng/con. Thương lái kiểm tra cá trước khi đóng bể, chuẩn bị đưa lên xe tải vận chuyển tới các chợ đầu mối và điểm bán lẻ phục vụ Tết Ông Công, Ông Táo. Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, lễ cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp gắn liền với tục thả cá chép - linh vật đưa Táo Quân về chầu trời. Cá chép dùng để cúng thường là cá chép đỏ, khỏe mạnh, bơi linh hoạt, không trầy xước hay bong tróc vảy.