Giá vàng hôm nay mới nhất (7/2) tăng "phi mã": Nhà vàng thiếu nhất quán, "lúc báo hết hàng lúc lại nhận khách"

Giá vàng hôm nay 7/2 tăng mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 7/2, nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn khi giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại. Người dân mua vàng tiếp tục đến cửa hàng ngồi chờ từ sáng sớm. Lượng khách đến mua quá lớn nên cơ sở Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) thông báo hết hàng, phải dừng nhận khách xếp hàng từ thời điểm chưa mở cửa giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu thông báo hết hàng thời điểm từ 9 giờ sáng, đến hơn 10 giờ sáng "quay xe" lại đón khách. Ảnh: Thái Nguyễn

Nhân viên cửa hàng cho biết, hôm nay cửa hàng vẫn bán ra tối đa 5 lượng vàng nhẫn/người và viết giấy hẹn khách mua đến 10/3 quay lại nhận sản phẩm. Còn khách mua 5 chỉ vàng trở xuống sẽ được nhận ngay.

Đáng chú ý, cửa hàng BTMC dừng nhận khách mua lúc 9 giờ sáng, nhưng hơn 1 tiếng sau lại tiếp tục đón khách đến mua. Nhiều khách may mắn đến đúng thời điểm sẽ tiếp tục ngồi xếp hàng chờ, trái ngược với nhiều người đến trước đó đã phải ra về khi thấy thông báo hết hàng.

Đông đảo người mua chờ đợi từ sáng sớm đến hơn 10 giờ sáng mới được vào cửa hàng mua vàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Một số khách hàng may mắn đến đúng thời điểm cửa hàng tiếp tục bán lại, trái ngược với nhiều người đến không đúng thời điểm. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ ngày 7/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Niềm tin vào thị trường vàng vẫn rất lớn

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 7/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.964 USD/ounce, tăng mạnh 189 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, những biến động trong ngày mà trước đây dường như không thể xảy ra đối với giá vàng, nay đã trở nên thường xuyên, thách thức những giả định lâu nay về vai trò của vàng như một nguồn ổn định trong thời kỳ bất ổn. Tuy nhiên, đằng sau sự biến động này, nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường không sụp đổ - mà đang điều chỉnh lại.

Mặc dù vậy, sự hỗn loạn này diễn ra sau một đợt tăng trưởng phi thường. Vàng đã đạt hơn chục mức cao kỷ lục mọi thời đại chỉ trong vài tuần. Từ góc nhìn đó, sự điều chỉnh và củng cố hiện tại không chỉ có thể dự đoán được mà còn cần thiết. Mặc dù thị trường đã giảm so với mức cao kỷ lục mọi thời đại của tuần trước, giá cả dường như đang ổn định hơn khi giao dịch trong phạm vi từ 4.500 - 5.000 USD/ounce. Bất chấp sự biến động, giá vàng vẫn tăng được 1% trong tuần này.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng đợt bán tháo gần đây không phản ánh sự thay đổi cấu trúc trong triển vọng dài hạn của vàng. Thay vào đó, nó phản ánh việc thị trường giải phóng lượng đầu cơ dư thừa sau một đợt tăng giá mạnh bất thường. Quan trọng hơn, giá đã phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất, cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi các vị thế đòn bẩy được thanh lý.

Nhu cầu đó không chủ yếu đến từ các nhà giao dịch ngắn hạn. Các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng ở mức cao kỷ lục và nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt là ở các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Trung Quốc vẫn kiên cường bất chấp sự biến động.

Điều này giúp giải thích tại sao các dự báo lạc quan không biến mất cùng với sự mất đà của đợt tăng giá. Các ngân hàng lớn tiếp tục dự báo giá vàng sẽ đạt mức 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Những dự báo này ít dựa vào biến động giá ngắn hạn mà dựa nhiều hơn vào các yếu tố cấu trúc vận động chậm hơn, bao gồm nợ công gia tăng, mất cân bằng ngân sách, rủi ro địa chính trị và quá trình phi đô la hóa dần dần.

Thị trường vàng có thể không còn giữ được sự ổn định như trước đây, nhưng đối với nhiều nhà đầu tư dài hạn, luận điểm cơ bản vẫn không thay đổi và giai đoạn điều chỉnh và tích lũy này ngày càng được xem là cơ hội mua vào.