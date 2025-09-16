Đại gia đứng sau vòm thép lớn nhất hành tinh của Việt Nam có quy mô khủng thế nào?

Loạt công trình để đời của đại gia Trịnh Tiến Dũng

CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng), do ông Trịnh Tiến Dũng đứng đầu, tiếp tục khẳng định vị thế với hai dự án tầm cỡ quốc tế. Tại Việt Nam, Đại Dũng đảm nhận phần kết cấu thép và mái vòm 24.000 tấn cho Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Cổ Loa, Hà Nội. Đây là mái vòm thép lớn nhất Việt Nam, với diện tích 130.000 m2, gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Vingroup, làm chủ đầu tư.

Trên trường quốc tế, Đại Dũng thực hiện dự án Bảo tàng Misk Ilmi tại Riyadh, Saudi Arabia, trị giá 700 triệu USD, công trình biểu tượng trong Tầm nhìn 2030 của quốc gia này. Đại Dũng phụ trách 7.000 tấn kết cấu thép, thiết kế bản vẽ Tekla Structures, cung cấp và thi công lắp dựng với gói thầu trị giá 52 triệu USD (khoảng 1.300 tỷ đồng).

Trước đó, doanh nghiệp của ông Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1969, đã ghi dấu ấn qua nhiều công trình nổi bật như tòa nhà Nihonbashi (Tokyo), Sân vận động Lusail (Qatar) – địa điểm tổ chức World Cup 2022, đường hầm xuyên biển Fehmarn Belt Fixed Link (châu Âu), và hệ thống sàn nâng Shiplift phục vụ quân đội Mỹ. Những thành tựu này củng cố uy tín của Đại Dũng trong lĩnh vực kết cấu thép toàn cầu.

Mài vòm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, với đường kính 360 m, cột trung tâm đường kính 2,4m

Trong nước, doanh nghiệp tham gia nhiều dự án chiến lược như kho Hòa Phát có khẩu độ vượt nhịp hơn 170 mét – Khẩu độ lớn nhất Đông Nam Á, Sân bay Long Thành gồm các hạng mục kết cấu thép cho sân bay, nhà bảo dưỡng tàu bay số 1 và cầu ống lồng.

Trong giai đoạn 1 của dự án nhà máy xe buýt điện Kim Long tại Huế, Đại Dũng Group đảm nhiệm đến 80% tổng khối lượng kết cấu chính của toàn dự án, tương ứng 12.364 tấn kết thép và 214.700 m2 tôn mái. Không chỉ dừng ở vai trò thi công, Đại Dũng Group còn tham gia từ giai đoạn thiết kế kỹ thuật, đóng góp các giải pháp xử lý kết cấu ở những khu vực phức tạp…

Khác với nhiều doanh nghiệp chỉ tham gia một phần công đoạn, công ty đảm nhận toàn bộ chuỗi giá trị gồm thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp dựng.

Hiện, doanh nghiệp sở hữu sáu cụm nhà máy trên diện tích gần 120ha, công suất 500.000 tấn/năm, với hơn 6.000 lao động, trong đó, gần 1.000 kỹ sư, phục vụ các dự án có quy mô lớn trên thế giới.

Mới đây, ông Trịnh Tiến Dũng cũng được bầu vào Ủy ban 3 của Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân phụ trách về các ngành công nghiệp, sản xuất, chế biến chế tạo cùng các ông Vũ Văn Tiền; ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng giám đốc Eurowindow; bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT CTCP TM Thái Hưng; ông Trần Đức Tùng - Phó tổng giám đốc Hanel PT.

Các doanh nghiệp đại gia Trịnh Tiến Dũng làm lãnh đạo có quy mô thế nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tập đoàn Đại Dũng được thành lập tháng 10/2009. Thời gian qua, doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và vốn điều lệ. Ở lần thay đổi vốn điều lệ gần nhất vào tháng 6/2025, Đại Dũng tăng vốn từ hơn 1.753 tỷ đồng lên gần 1.999 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1969) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Bảo tàng Misk Ilmi – công trình kiến trúc đột phá thế kỷ 21 đang được triển khai tại khu vực Riyadh, Saudi Arabia

Ngoài ra, ông Trịnh Tiến Dũng đang là người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần BĐS Trường Phát Lộc; Công ty cổ phần cơ khí Đại Dũng III và Công ty cổ phần thương mại BĐS Vĩnh Lộc.

Trong đó, Công ty cổ phần BĐS Trường Phát Lộc thành lập tháng 9/2018, thời điểm tháng 3/2021, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 40,5 tỷ đồng lên 670 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Trịnh Tiến Dũng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần cơ khí Đại Dũng III được thành lập tháng 1/2015. Thời điểm tháng 9/2023, công ty tăng vốn điều lệ từ 148,689 tỷ đồng lên 208,689 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Tại đây, ông Trịnh Tiến Dũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần thương mại BĐS Vĩnh Lộc được thành lập tháng 1/2019 với vốn điều lệ 20,5 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Trịnh Tiến Dũng góp 13,325 tỷ đồng, tương đương 65% vốn góp. Tại đây, doanh nhân sinh năm 1969 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 6/2019, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Ông Trịnh Tiến Dũng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.