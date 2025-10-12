Đại gia Hoàng Mai Chung giàu thế nào trước tham vọng IPO quốc tế?

Thêm đại gia Việt muốn IPO quốc tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group), doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số bất động sản Việt Nam của đại gia Hoàng Mai Chung, đang tăng tốc trên hành trình IPO quốc tế. Ngay đầu tháng 10, Tập đoàn triển khai loạt hoạt động chiến lược tại Mỹ và Singapore, làm việc với nhiều tổ chức tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới.

Cụ thể, Ban lãnh đạo Meey Group đã có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, làm việc với các đối tác công nghệ, tài chính và tư vấn quốc tế. Đặc biệt, đoàn Meey Group có buổi làm việc tại trụ sở NASDAQ (New York) để tìm hiểu cơ chế vận hành của thị trường vốn quốc tế, các yêu cầu về công bố thông tin minh bạch và chuẩn mực quản trị dành cho doanh nghiệp công nghệ.

Trước đó, Ban lãnh đạo Meey Group đã tham dự sự kiện Investor Track do Golden Gate Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á, tổ chức tại Singapore. Đây là diễn đàn quy tụ các quỹ đầu tư quốc tế, tập đoàn công nghệ toàn cầu và các doanh nghiệp tiềm năng trong khu vực.

Meey Group của ông Hoàng Mai Chung (giữa) lên kế hoạch IPO quốc tế

Trong giai đoạn chuẩn bị, Meey Group đã đồng hành cùng Loeb & Loeb LLP (Mỹ) và YKVN (Việt Nam) – hai hãng luật hàng đầu đảm nhiệm công tác tư vấn pháp lý xuyên suốt quá trình IPO; bên cạnh đó là Marcum Asia – đơn vị kiểm toán quốc tế dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ; cùng các tổ chức kiểm định và chứng nhận chất lượng như TÜV Nord (Đức) và British Standards Institution – BSI (Anh). Nhờ đó, Meey Group đã hoàn thiện hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO/IEC 27001 về an toàn thông tin – tạo nền tảng cho minh bạch và tin cậy trong vận hành.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Meey Group cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc niêm yết và huy động vốn trên một thị trường chứng khoán quốc tế sẽ khẳng định thương hiệu và năng lực quản trị của Meey Group. Việc đáp ứng các chuẩn mực quản trị quốc tế (IFRS, SEC) sẽ giúp chuyên nghiệp hóa hệ thống quản lý và nâng cao tính minh bạch.

Đại gia Hoàng Mai Chung giàu thế nào?

Theo báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán tại ngày 30/7 của Meey Group công bố, trong nửa đầu năm 2025 vốn điều lệ doanh nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên 460 tỷ đồng. Trong đợt tăng vốn này, Công ty cổ phần Cộng động Meey góp hơn 89,44 tỷ đồng; ông Hoàng Mai Chung góp thêm hơn 340,555 tỷ đồng hoán đổi bằng công nợ.

Sau khi tăng vốn lên 460 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông thay đổi đáng kể. Theo đó, ông Hoàng Mai chung nắm giữ 0,22% vốn góp tương đương giá trị góp vốn 1,012 tỷ đồng. Công ty cổ phần cộng đồng Meey nắm giữ 20,71% vốn góp tương đương số vốn góp hơn 95,277 tỷ đồng; Công ty cổ phần Meey Ventures nắm giữ 15% vốn góp tương đương 69 tỷ đồng; Công ty cổ phần nhà sáng lập Meey nắm giữ 64% vốn góp tương đương hơn 294,393 tỷ đồng và các cổ đông khác nắm giữ 0,07% cổ phần thương đương 317 triệu đồng.

Ngoài giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Meey Group, ông Hoàng Mai Chung cũng đang giữ vị trí lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật của loạt doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Meey Ventures; Công ty cổ phần công nghệ BĐS Meey Homes; Công ty cổ phần nhà sáng lập Meey và Công ty cổ phần công nghệ tài chính Meey Finance.

Ông Hoàng Mai Chung đang làm lãnh đạo ở loạt doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng

Trong đó, Công ty cổ phần Meey Ventures thành lập tháng 2/2025 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Hoàng Mai Chung góp gần 30 tỷ đồng tương đương 30,27% vốn góp, cổ đông Phạm Minh Huế và Nguyễn Thúy Phượng mỗi người góp 15 triệu đồng tương đương 0,02% vốn góp.

Đến tháng 6/2025, vốn điều lệ công ty giảm còn 70 tỷ đồng, hai cổ đông Nguyễn Thúy Phượng và Phạm Minh Huế mỗi người góp 15 triệu đồng tương đương 0,021% vốn góp, ông Hoàng Mai Chung góp 69,70 tỷ đồng, tương đương 99,958% vốn góp. Ông Hoàng Mai Chung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần công nghệ BĐS Meey Homes thành lập tháng 8/2019 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó ông Hoàng Mai Chung góp 29,7 tỷ đồng tương đương 99% vốn góp; phần vốn còn lại thuộc về cổ đông Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Duy Giao mỗi người góp 150 triệu đồng tương đương 0,5% vốn góp. Ông Hoàng Mai Chung giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 7/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên 460 tỷ đồng, cơ cấu vốn góp của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Hoàng Mai Chung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần nhà sáng lập Meey được thành lập tháng 8/2019 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng với 3 nhà sáng lập. Trong đó, ông Hoàng Mai Chung góp 29,7 tỷ đồng tương đương 99% vốn góp, 2 cổ đông gồm Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Duy Giao mỗi người góp 150 triệu đồng, tương đương 0,5% vốn góp. Tại đây, ông Hoàng Mai Chung giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 2/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên 460 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ở lần thay đổi này, ông Hoàng Mai Chung giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần công nghệ tài chính Meey Finance được thành lập tháng 10/2023, với vốn điều lệ 30 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm ông Hoàng Mai Chung góp 29,97 tỷ đồng, tương đương 99,9% vốn góp, hai cổ đông gồm Trần Quang Hưng và Trần Đình Điệp mỗi người góp 15 triệu đồng, tương đương 0,05% vốn góp. Ông Hoàng Mai Chung giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 10/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên 193,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Hoàng Mai Chung vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.