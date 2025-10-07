Tài sản vượt 450 nghìn tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới

Tài sản các tỷ phú USD Việt Nam tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch tích cực trong phiên 6/10, kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng mạnh 49,68 điểm để đóng cửa ở mức 1.695,50 điểm. Cùng với đà tăng mạnh về điểm số, thanh khoản thị trường cũng tích cực với giá trị hơn 32.246 tỷ đồng, tăng gần 8.000 tỷ đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số VN-Index trong nhiều tháng trở lại đây, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của thị trường sau giai đoạn trầm lắng.

Động lực tăng điểm của VN-Index trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Hàng loạt mã bluechip đồng loạt bật tăng mạnh và tạo tâm lý tích cực lan tỏa ra toàn thị trường.

Loạt mã cổ phiếu tăng mạnh trong phiên 6/10 giúp VN-Index tiến gần mốc 1.700 điểm - Ảnh chụp màn hình

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 8,94 điểm (+3,4%) lên 274,69 điểm; Upcom-Index tăng 0,64 điểm (+0,6%) lên 109,16 điểm.

Đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thông tin hỗ trợ đang dồn dập. Giới đầu tư hiện dõi theo động thái từ FTSE Russell khi tổ chức này dự kiến công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu tháng 9 ngay sau khi thị trường Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, tức rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam.

Việt Nam hiện nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng đến tháng 3/2025 và được FTSE đánh giá có xác suất cao được chuyển từ nhóm thị trường Cận biên (Frontier) lên thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging). Nếu được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút thêm hàng tỷ USD dòng vốn ngoại.

Trong phiên chỉ số VN-Index tăng lên sát mốc 1.700 điểm, khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam cũng tăng mạnh. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng thêm 256 triệu USD, tương đương mức tăng hơn 6.700 tỷ đồng để lên mức 17,1 tỷ USD, tương đương hơn 451.490 tỷ đồng.

Với khối tài sản đang nắm trong tay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 141 trong bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes. Trong đó, giá trị vốn hóa của tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch vượt mốc 690.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên vị trí thứ 141 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes

Trong khi đó, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng bỏ túi thêm 115 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ lên mức 3,5 tỷ USD. Nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam đứng thứ 1.154 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Tỷ phú Trần Đình Long bỏ túi thêm 158 triệu USD lên mức 2,9 tỷ USD nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu Hòa Phát. Chủ tịch Trần Đình Long đứng vị trí thứ 1.364 thế giới.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang cũng có thêm lần lượt 85 triệu USD và 43 triệu USD. Kết phiên giao dịch ngày 6/10, tỷ phú Hồ Hùng Anh nắm giữ khối tài sản trị giá 2,6 tỷ USD, đứng thứ 1.519 thế giới. Trong khi tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nắm giữ khối tài sản 1,2 tỷ USD và đứng thứ 2.861 thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới

Trong ngày khối tài sản cá nhân vượt mốc 17,1 tỷ USD và giá trị vốn hóa của tập đoàn Vingroup vượt mốc 690.000 tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại.

Công ty có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 98% vốn góp với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Mục tiêu của Công ty là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

VinMetal hướng tới mục tiêu tự chủ các sản phẩm thép dập thân xe chất lượng cao cho sản xuất xe điện VinFast

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

Việc ra đời của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đánh dấu tiến mới trong chiến lược phát triển theo 5 trụ cột của Vingroup, gồm: Công nghệ – Công nghiệp; Thương mại dịch vụ; Thiện nguyện xã hội; Hạ tầng; và Năng lượng xanh.

Việc chủ động sản xuất thép trong nước không chỉ giúp Tập đoàn đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các công trình quy mô lớn, mà còn tăng cường năng lực nội sinh công nghiệp nặng Việt Nam, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

VinFast chính thức ra mắt hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12 tại Triển lãm Busworld Europe 2025

Trong khi đó, VinFast chính thức ra mắt hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12 tại Triển lãm Busworld Europe 2025. Với hai mẫu xe buýt hiện đại và thông minh, hãng xe Việt Nam mạnh mẽ khẳng định quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người, đáp ứng không chỉ nhu cầu di chuyển cá nhân mà còn mở rộng sang lĩnh vực giao thông công cộng.

Trước khi gia nhập thị trường châu Âu, tại thị trường Việt Nam, VinFast đã xây dựng hệ sinh thái xe buýt điện hoàn chỉnh, từ sản xuất với công suất lên đến 1.500-2.000 xe mỗi năm, vận hành đến bảo trì, mạnh mẽ kiến tạo mạng lưới giao thông công cộng xanh tại các thành phố lớn trên khắp Việt Nam.

Tại thị trường châu Âu, VinFast cũng đã giới thiệu mẫu xe SUV điện phân khúc B VF 6 và phân khúc D VF 8, cùng với các chính sách bán hàng và hậu mãi đặc biệt hấp dẫn, bám sát triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm”.