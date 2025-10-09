Đại gia vàng ở Hưng Yên vừa bị bắt vì trốn thuế 1.200 tỷ đồng giàu thế nào?

Mới đây Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo, về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2023 đến quý 1/2025, để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên Công ty lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng của khách hàng; sau đó chỉ kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế với số lượng nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Bảo - Ảnh: Công an Hưng Yên

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hoá đơn, hàng hoá dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có theo quy định pháp luật.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo được thành lập tháng 9/2022, trụ sở chính tại phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Doanh nghiệp đăng ký 3 ngành nghề kinh doanh đều liên quan đến vàng, bạc, nữ trang...

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn là Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thế Bảo, mỗi người góp 10 tỷ đồng tương đương 50% vốn góp. Ông Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trước khi bị bắt về trốn thuế, doanh nghiệp của đại gia vàng sinh năm 1976 đã tăng mạnh vốn điều lệ. Cụ thể, tháng 7/2025, vốn điều lệ của công ty tăng từ 20 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng, ông Nguyễn Thế Bảo là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đại gia vàng Nguyễn Thế Bảo bị bắt tạm giam trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới ghi nhận những biến động mạnh. Trong sáng ngày 9/10, giá vàng thế giới có dấu hiệu quay đầu, nhưng vẫn giữ được mức trên 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính chung, chỉ sau hơn 9 tháng, vàng miếng tăng hơn 58 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng trên 50 triệu đồng/lượng.