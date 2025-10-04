Chủ doanh nghiệp bị bêu tên “ôm” hàng chục héc-ta đất tại Hà Nội không đưa vào sử dụng là ai?

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội mới đây đã công khai danh sách các trường hợp dự án đầu tư vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, bao gồm các dự án không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất đến 24 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Danh sách này chỉ rõ tên tổ chức, địa điểm vi phạm, mức độ vi phạm và kết quả xử lý đối với những dự án có diện tích lớn, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Trong số 17 đơn vị vi phạm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT), có địa chỉ sử dụng đất tại phường Tây Hồ là cái tên được chú ý khi chiếm dụng quỹ đất lớn nhất.

ICT do ông Tạ Thanh Xuân làm Chủ tịch bị nhắc tên với lô đất vi phạm có diện tích tới 186.000m² tại phường Tây Hồ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thời điểm vi phạm của ICT được ghi nhận kéo dài từ năm 2023 đến năm 2025. Diện tích vi phạm lên đến 186.000m², đây là một trong những diện tích lớn nhất được công bố. Sở đã kiến nghị xử lý vi phạm đối với dự án này là kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng. Kết quả, dự án đã nhận được Quyết định số 3538/QĐ-UBND ban hành ngày 30/6/2025.

Theo giới thiệu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT) được thành lập năm 1999, là một doanh nghiệp đa ngành với các ngành nghề kinh doanh chính: Cung ứng, kinh doanh nhựa đường lỏng; sản xuất và kinh doanh các chế phẩm từ nhựa đường; Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường và các sản phẩm liên quan đến nhựa đường; Đầu tư, xây dựng, vận hành, chuyển giao các nhà máy thủy điện độc lập, nhà máy phong điện và năng lượng mặt trời; Sản xuất điện; Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, cho thuê bất động sản (văn phòng, cao ốc...); Xây dựng dân dụng, công nghiệp; Sản xuất và kinh doanh thực phẩm sạch.

Doanh nghiệp là đơn vị tiên phong trong triển khai áp dụng công nghệ mới vào sản xuất: đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ cột nước thấp trong xây dựng nhà máy thủy điện và sản xuất cát nhân tạo tại Việt Nam.

ICT cũng đã sản xuất và cung cấp các loại vật liệu xây dựng như đá, gạch xây, bó vỉa, gạch lát vỉa hè để cung cấp cho thị trường cũng như các công trình do Công ty đầu tư xây dựng. Trong đó, đặc biệt có sản phẩm cát nhân tạo để cung cấp xây dựng các đập nhà máy thủy điện ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn.

Thị phần cung ứng nhựa đường, cũng như các chế phẩm từ nhựa đường của công ty chiếm từ 18 - 20% thị phần cả nước. Hàng năm, ICT cung cấp sản lượng gần 100.000 tấn/năm cho các thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia. Doanh nghiệp là một trong bốn nhà cung cấp nhựa đường lỏng lớn nhất Việt Nam, đứng ngang hàng với các “ông lớn” như Petrolimex, ADCo, Tracimex.

Về quy mô vốn điều lệ, thời điểm tháng 5/2023, ICT giảm mạnh vốn điều lệ từ hơn 351,64 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 205,614 tỷ đồng. Cơ cấu các cổ đông không được công bố chi tiết.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào đầu tháng 9/2025, ông Tạ Thanh Xuân (sinh năm 1962) có địa chỉ thường trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Công ty đăng ký tổng cộng 164 người lao động.