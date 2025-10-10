Nhà đại gia 57 tuổi bỏ túi hơn 1.000 tỷ đồng trong ngày "sân chơi nóng" vượt 1.700 điểm

Sau khi đón tin vui nâng hạng vào rạng sáng 8/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 9/10. Kết phiên, VN-Index tăng 18,64 điểm (+1,1%) lên mức 1.716,47 điểm; HNX-Index tăng 1,6 điểm (+0,6%) lên 274,94 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,27 điểm (+0,2%) lên 110,7 điểm.

Cùng với đà tăng về điểm số, thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 36.700 tỷ đồng, nhích nhẹ so với phiên trước đó. Trong đó, thanh khoản sàn HoSE ghi nhận hơn 34.396 tỷ đồng, sàn HNX-Index ghi nhận thanh khoản hơn 1.780 tỷ đồng, trong khi thanh khoản trên Upcom-Index hơn 579 tỷ đồng.

Trong ngày chỉ số VN-Index kết phiên vượt mốc 1.700 điểm, mã cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng do đại gia Ngô Chí Dũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng có phiên giao dịch tích cực khi ghi nhận mức tăng 1.000đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 32.100đ/cổ phiếu, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Cùng với đó, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 39,13 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch đạt hơn 1.236 tỷ đồng, tăng đáng kể so với phiên liền trước.

Đà tăng của VPB giúp khối tài sản các thành viên trong gia đình Chủ tịch Ngô Chí Dũng ghi nhận tăng thêm cả nghìn tỷ đồng.

Theo đó, khối tài sản của đại gia Ngô Chí Dũng ghi nhận tăng thêm gần 329 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ. Ông Dũng hiện nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 10.346 tỷ đồng.

Khối tài sản của đại gia Ngô Chí Dũng và các thành viên trong gia đình tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ

Khối tài sản của bà Hoàng Anh Minh, vợ ông Dũng ghi nhận tăng thêm hơn 326 tỷ đồng lên mức 10.488 tỷ đồng. Khối tài sản của bà Vũ Thị Quyên - mẹ ông Dũng ghi nhận tăng thêm gần 326 tỷ đồng lên mức 10.461 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối tài sản của hai người con ông Dũng là Ngô Chí Trung Johnny tăng thêm 70 tỷ đồng lên mức 2.247 tỷ đồng và bà Ngô Minh Phương cũng có thêm hơn 10 tỷ đồng để lên mức hơn 346 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng 5 thành viên kể trên trong gia đình Chủ tịch Ngô Chí Dũng ghi nhận tăng thêm gần 1.062 tỷ đồng. Khối tài sản các thành viên gia đình đại gia 57 tuổi đang nắm giữ có giá trị hơn 34.090 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPB tăng mạnh sau khi công ty con là VPBankS đã công bố thông tin về thương vụ IPO lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Theo đó, VPBankS đã chính thức công bố kế hoạch chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn điều lệ ở mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, công ty sẽ huy động được 12.712,5 tỷ đồng, tương đương định giá sau IPO khoảng gần 64.000 tỷ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD).

Thời gian đăng ký mua và đặt cọc mua cổ phiếu của VPBankS từ ngày 10/10 - 31/10/2025; thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ 1/11 - 2/11 và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 - 7/11. Sau IPO, VPBankS có kế hoạch niêm yết trên HoSE trong tháng 12/2025.

Trước thềm IPO, VPBankS công bố lợi nhuận 9 tháng đạt gần 3.300 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Sau 3 quý, VPBankS thực hiện được hơn 73% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 đã được điều chỉnh (4.450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn ngành).

Đồng thời, với vốn chủ sở hữu đạt 20.273 tỷ đồng, công ty vẫn còn hạn mức cho vay lên tới hơn 13.500 tỷ đồng – mở ra cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường sắp đón dòng vốn ngoại do nâng hạng và nhiều đơn vị đã cạn “room” cho vay.

Đến cuối quý III/2025, tổng tài sản VPBankS đạt 62.127 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với thời điểm đầu năm, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất chuyển giao sang VPBank, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu (GPBank) đã chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới và ra mắt ứng dụng ngân hàng số riêng, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược tái cơ cấu và chuyển đổi số toàn diện.

Cùng với chiến lược chuyển đổi số, GPBank cũng công bố tên gọi và bộ nhận diện thương hiệu mới. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận tên đầy đủ bằng tiếng Việt mới của ngân hàng là Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, tên tiếng Anh là Generation of Prosperity Sole Member Limited Commercial Bank, tên viết tắt vẫn giữ nguyên là GPBank.

Theo báo cáo của ngân hàng, đến cuối quý II/2025, GPBank đã ghi nhận lợi nhuận dương sau nhiều năm lỗ lũy kế. Huy động vốn tăng khoảng 20%, tín dụng tự thân tăng 3% so với đầu năm.