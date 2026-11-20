Sự ra đi đầy bất ngờ của Jensen Huang khỏi Nvidia đang trở thành cú sốc lớn đối với các nhà đầu tư của công ty. Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh vị CEO 63 tuổi này có thể chỉ là màn dạo đầu cho một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn.

Từ những lãnh đạo Phố Wall đến giới công nghệ, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Huang – người thường xuất hiện với chiếc áo khoác da màu đen đặc trưng và nổi tiếng với khả năng liên tục thực hiện các thương vụ kinh doanh quy mô lớn.

Jensen Huang từ chức CEO Nvidia trở thành cú sốc lớn đối với các nhà đầu tư của công ty. Ảnh: Bloomberg

Thế nhưng, chính những thương vụ này đang trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận. Một số giao dịch được cho là chỉ dựa trên những thỏa thuận bắt tay, trong khi nhiều hoạt động có liên quan đến Trung Quốc. Điều đó làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn về tương lai của Nvidia.

Mọi chuyện có thể bước vào thời điểm quyết định vào thứ Ba, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý 3. Những nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng cổ phiếu Nvidia giảm giá đã đưa ra một lời cảnh báo: Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến động mạnh.

Những nhà đầu tư bán khống đã nhìn thấy rủi ro từ nhiều tháng trước

Nhóm nhà đầu tư bán khống này đáng được chú ý bởi họ đã dự đoán khá chính xác những diễn biến gây chấn động Nvidia trong thời gian qua.

Nhiều tháng trước, họ từng cảnh báo về mối quan hệ bất thường giữa Jensen Huang và một phụ nữ sau đó bị nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo. Giờ đây, thay vì tiếp tục tập trung vào những câu chuyện đời tư, nhóm nhà đầu tư này chuyển sự chú ý sang một vấn đề có thể nguy hiểm hơn nhiều: Báo cáo tài chính của Nvidia.

Trước đó, các nhà đầu tư bán khống đã phát hiện một số điểm bất thường liên quan đến Megaspeed, công ty nơi Alice Huang làm việc. Doanh nghiệp này bị nghi ngờ đóng vai trò trung gian cho một tổ chức công nghệ Trung Quốc, đồng thời mua chip Nvidia bất chấp các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Họ cũng đặt câu hỏi về cách Nvidia ghi nhận một số thương vụ bán chip trong sổ sách kế toán của mình.

Một vấn đề khác khiến giới đầu tư chú ý là phong cách điều hành tập trung quyền lực của Jensen Huang. Ông được cho là trực tiếp quản lý tới 60 nhân sự cấp dưới, một con số đặc biệt lớn đối với lãnh đạo một tập đoàn công nghệ có quy mô và độ phức tạp như Nvidia.

Những dấu hiệu này khiến một số nhà đầu tư bắt đầu đặt cược rằng cổ phiếu Nvidia – từng đưa công ty lên mức vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD chỉ vài tháng trước, có thể phải đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu.

Báo cáo lợi nhuận không đáng lo bằng triển vọng kinh doanh

Đó cũng là lý do các nhà đầu tư bán khống hiện tập trung vào một nội dung quan trọng trong báo cáo tài chính sắp được Nvidia công bố: Dự báo triển vọng kinh doanh trong tương lai (guidance).

Kết quả kinh doanh quý 3 hoàn toàn có thể rất tích cực. Điều này thậm chí đủ để những người hâm mộ Jensen Huang tiếp tục kêu gọi đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Tuy nhiên, lợi nhuận của quý vừa qua chỉ phản ánh những gì công ty đã đạt được trong quá khứ. Điều thực sự quan trọng là ban lãnh đạo mới sẽ đánh giá tương lai của doanh nghiệp như thế nào.

Trong trường hợp này, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Colette Kress, nữ Giám đốc tài chính đang đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền.

Nếu Nvidia không đưa ra dự báo kinh doanh khả quan cho các quý tiếp theo, đó cũng sẽ là một tín hiệu đáng báo động. Theo những người hoài nghi, việc thiếu định hướng có thể cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề nghiêm trọng về hệ thống kế toán và mô hình kinh doanh, đến mức các lãnh đạo cấp cao cũng không thể xác định rõ tình hình sắp tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thậm chí kêu gọi một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong bộ máy lãnh đạo Nvidia, đồng thời cho rằng công ty cần một CEO mới đến từ bên ngoài thay vì lựa chọn người kế nhiệm trong nội bộ.

Đây rõ ràng không phải lời đánh giá tích cực dành cho ban lãnh đạo hiện tại của Nvidia.

Tất nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đôi khi đưa ra những thông điệp không hoàn toàn nhất quán. Sau phát biểu của Bessent, ông Trump hôm thứ Hai lại ám chỉ rằng mình muốn Jensen Huang tiếp tục gắn bó với Nvidia.

Những động thái bảo vệ Jensen Huang từ những người ủng hộ ông, cả bên trong lẫn bên ngoài Chính phủ Mỹ, đang tạo ra nhiều luồng thông tin trái chiều.

Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những tranh cãi này, giới đầu tư nên tập trung vào điều quan trọng nhất: Triển vọng kinh doanh mà Nvidia công bố sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ Ba.

Đó mới là yếu tố có thể quyết định hướng đi tiếp theo của cổ phiếu Nvidia.

Với Nvidia, chương mới đã bắt đầu. Nhưng đây có thể không phải chương mà các nhà đầu tư mong muốn.