Jensen Huang cân nhắc trở lại ghế CEO Nvidia nhưng 'vấp' cáo buộc gian dối

Theo Financial Times, ông Huang đã trao đổi với một số cộng sự thân thiết về khả năng tái đảm nhiệm vị trí CEO Nvidia sau khi từ chức vào tuần trước.

Một đồng minh của ông Huang cho biết đang tập hợp nhóm lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon để vận động hội đồng quản trị, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng. CEO Tesla và SpaceX Elon Musk cùng CEO Epic Games Tim Sweeney cũng nằm trong số những người ủng hộ bức thư công khai kêu gọi Nvidia "Đưa Jensen trở lại".

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15/11 kêu gọi một cuộc "cải tổ mạnh mẽ" trong ban lãnh đạo Nvidia. Hiện cựu CEO Nvidia không nắm cổ phần chi phối nên không thể tự mình đảo ngược quyết định của hội đồng quản trị. Công ty đang được điều hành bởi CEO tạm quyền Colette Kress.

Jensen Huang đang đối mặt với sức ép từ bê bối đời tư, trong khi xuất hiện thông tin ông cân nhắc trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: The Independent.

Trong khi đó, Reuters đưa tin ông Huang bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho một số lãnh đạo cấp cao Nvidia, trong đó có Tổng cố vấn pháp lý Tim Teter và Giám đốc Marketing Alison Wagonfeld về mối quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Theo các nguồn tin và thư từ nội bộ Reuters tiếp cận được, trong những trao đổi hồi tháng 10/2026, Jensen Huang cho biết việc tiếp xúc với Alice Huang và công ty Megaspeed International - khách hàng của Nvidia tại Singapore là hoạt động kinh doanh thông thường. Ông khẳng định những tương tác này chỉ liên quan đến giao dịch với khách hàng.

Vào tháng 10/2025, ông Huang cũng từng thảo luận với một số lãnh đạo Nvidia về mối quan hệ trên sau khi tờ New York Times đăng bài viết đề cập đến những lần ông gặp Alice Huang tại các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, ông cho biết đây không phải là quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Trong tuyên bố mới đây, cựu CEO Nvidia xin lỗi vì không chung thủy với vợ và khiến công ty thất vọng, nhưng không trực tiếp nhắc đến Alice Huang.

Nữ doanh nhân này là cựu lãnh đạo cấp cao của Megaspeed International - doanh nghiệp đang bị giới chức Mỹ điều tra do nghi vấn hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc Alice Huang là gián điệp. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập liệu bà có hoạt động thay mặt chính phủ Trung Quốc hay không.

Ngày 10/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành điều tra độc lập về những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa ông Huang và Alice Huang.

Giữa lúc bê bối tiếp tục gây sức ép, hội đồng quản trị Nvidia được cho là đã tiếp cận Rene Haas, CEO Arm, để xem xét khả năng thay thế cựu CEO Jensen Huang. Tuy nhiên, công ty khẳng định chưa khởi động quy trình bổ nhiệm chính thức.

Cổ phiếu Nvidia cũng chịu áp lực đáng kể, giảm hơn 30% so với mức đóng cửa cao nhất ngày 6/10, khiến vốn hóa công ty bốc hơi hơn 1.800 tỷ USD.