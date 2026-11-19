Giá vàng thế giới tiếp lao dốc trong bối cảnh đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Theo đánh giá mới nhất từ thị trường hợp đồng tương lai được Kitco dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 và 9/12 lên tới 95,7%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 4,3%.

Cùng với đó, chỉ số USD tăng lên gần 103,70 điểm, sát mức cao nhất trong 19 tháng; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 5,1%, tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Giới đầu tư hiện tập trung chờ biên bản cuộc họp FOMC tháng 10/2026, được công bố ngày 18/11, nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong tháng 12.

Giá vàng xuống mức thấp nhất 14 tháng qua. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Một yếu tố khác gây sức ép lên vàng là sự dịch chuyển dòng tiền trú ẩn sang đồng USD. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ biến động mạnh và căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên nắm giữ tiền mặt thay vì kim loại quý.

Các chuyên gia phân tích nhận định, hoạt động bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán cũng có thể góp phần kéo giá kim loại quý đi xuống.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,2 - 137,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 133- 137 triệu đồng/lượng, 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.728 USD/ounce, giảm 120 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng trong nước trong 1 năm qua. (Ảnh: Phú Quý).

Goldman Sachs lần thứ hai trong chưa đầy một tháng hạ dự báo giá vàng cuối năm 2027, từ 4.800 USD xuống 4.650 USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu là kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, với khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 và một lần nữa vào tháng 3/2027. Goldman Sachs cảnh báo lãi suất cao có thể khiến các quỹ ETF và quỹ đầu cơ giảm tỷ trọng nắm giữ vàng, tạo thêm áp lực lên giá trong 3-6 tháng tới.

Dù vậy, ngân hàng này vẫn đánh giá tích cực triển vọng dài hạn nhờ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, ước tính trung bình 60 tấn mỗi tháng, cùng kỳ vọng Fed có thể đảo chiều giảm lãi suất từ cuối năm 2027.

Về kỹ thuật, xu hướng chủ đạo của vàng trên khung tuần vẫn là giảm. Giá đang dao động trong vùng thoái lui dài hạn 3.707-4.069 USD/ounce.