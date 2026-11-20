Với tỷ lệ sở hữu khoảng 3,6% cổ phần, nhà đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang có quyền đề cử tối đa hai ứng viên vào hội đồng quản trị, mở ra khả năng tiếp tục tác động đến định hướng doanh nghiệp trong tương lai.

Sở hữu 3,6% cổ phần, Jensen Huang vẫn nắm một quyền lực đáng chú ý

Theo hồ sơ công bố thông tin và tài liệu quản trị doanh nghiệp của Nvidia, Jensen Huang có quyền đề cử tối đa hai thành viên vào hội đồng quản trị, hoặc số lượng tương đương 20% tổng số thành viên đang đương nhiệm, tùy theo điều kiện nào cho phép nhiều ứng viên hơn.

Jensen Huang rất khó trở lại vị trí CEO Nvidia. Ảnh: Bloomberg

Quyền này được quy định trong điều khoản có tên Proxy Access Bylaw, tạm dịch là điều khoản tiếp cận quyền đề cử trong hồ sơ ủy quyền biểu quyết. Theo đó, một cổ đông hoặc nhóm tối đa 20 cổ đông có thể đề cử ứng viên vào hội đồng quản trị nếu đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ cổ phần.

Cụ thể, cổ đông phải sở hữu ít nhất 3% tổng quyền biểu quyết của Nvidia trong tối thiểu ba năm liên tục, đồng thời tuân thủ những yêu cầu khác được quy định trong điều lệ công ty.

Hồ sơ của Nvidia nêu rõ: "Một cổ đông (hoặc nhóm tối đa 20 cổ đông) đã sở hữu ít nhất 3% quyền biểu quyết của tổng số cổ phần đang lưu hành trong ba năm liên tục và đáp ứng các yêu cầu khác trong điều lệ có thể đề cử và đưa vào tài liệu ủy quyền biểu quyết những ứng viên cho hội đồng quản trị, với số lượng tối đa bằng mức cao hơn giữa hai ứng viên hoặc 20% tổng số thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm tại thời điểm kết thúc hạn nộp hồ sơ".

Quy định này có thể trở thành công cụ quan trọng giúp Jensen Huang duy trì một phần ảnh hưởng tại Nvidia, đặc biệt sau những biến động lớn liên quan đến sự nghiệp của ông.

Nhà đồng sáng lập Nvidia gần đây phải đối mặt với sự giám sát đặc biệt sau khi thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân bị công khai. Những diễn biến này được cho là đã dẫn đến việc ông phải rời vị trí CEO và thành viên hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, việc rời khỏi các chức vụ điều hành không đồng nghĩa Huang mất toàn bộ ảnh hưởng tại công ty mà ông cùng các cộng sự xây dựng. Theo báo cáo ủy quyền năm 2026 của Nvidia, Huang và những pháp nhân có liên quan đang nắm giữ khoảng 870,6 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 3,5-3,6% vốn của tập đoàn.

Với tỷ lệ sở hữu này, ông vẫn đáp ứng ngưỡng quan trọng để thực hiện quyền đề cử thành viên hội đồng quản trị, miễn là duy trì đầy đủ các điều kiện về thời gian nắm giữ và quy định liên quan.

Vì sao Jensen Huang không thể bảo vệ chiếc ghế CEO?

Một câu hỏi đáng chú ý là tại sao Huang, dù sở hữu hơn 3% cổ phần và là cổ đông cá nhân lớn nhất của Nvidia, vẫn không thể tự bảo vệ vị trí CEO trước những quyết định của hội đồng quản trị.

Câu trả lời nằm ở nguyên tắc quản trị doanh nghiệp mà Nvidia áp dụng: mỗi cổ phiếu tương ứng với một phiếu biểu quyết (one-share-one-vote).

Alice Huang - lãnh đạo công ty Megaspeed và Jensen Huang dính bê bối tình ái, hai người từng được bắt gặp ngồi cùng bàn tại một bữa tiệc, năm 2024. Ảnh do NetThunder đăng trên LinkedIn)

Theo cơ chế này, quyền biểu quyết của cổ đông phụ thuộc trực tiếp vào số lượng cổ phiếu họ sở hữu. Không có cơ chế cổ phiếu đặc biệt giúp nhà sáng lập nắm quyền biểu quyết vượt trội so với tỷ lệ sở hữu thực tế.

Điều đó có nghĩa, dù là người đồng sáng lập và gắn bó với Nvidia trong nhiều thập kỷ, Huang cũng không được hưởng đặc quyền biểu quyết riêng chỉ nhờ vị thế của mình. Tỷ lệ sở hữu khoảng 3,6% giúp ông có tiếng nói đáng kể với tư cách cổ đông, nhưng không đủ để kiểm soát các quyết định của hội đồng quản trị.

Trong một cuộc phỏng vấn podcast hồi tháng 1, chính Huang từng đề cập đến cấu trúc quản trị này và thừa nhận điều lệ Nvidia được xây dựng theo hướng trao cho hội đồng quản trị quyền miễn nhiệm CEO vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì.

Ông giải thích rằng trong một doanh nghiệp được quản trị tốt, CEO luôn phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị, còn hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước các cổ đông.

Theo Huang, nếu CEO không hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của hội đồng quản trị, người đó sẽ bị thay thế. Quy tắc này áp dụng bất kể doanh nghiệp có quy mô lớn đến đâu hay CEO có vị thế quan trọng như thế nào.

Phát biểu trên cho thấy Jensen Huang hiểu rõ giới hạn quyền lực của chính mình trong cấu trúc quản trị Nvidia. Dù là người đặt nền móng cho sự phát triển của tập đoàn, ông vẫn phải tuân thủ nguyên tắc phân chia quyền lực giữa ban điều hành, hội đồng quản trị và cổ đông.

Cánh cửa ảnh hưởng của Jensen Huang tại Nvidia chưa hoàn toàn khép lại

Những quy định trong điều lệ Nvidia cho thấy việc rời ghế CEO không nhất thiết đồng nghĩa Jensen Huang mất hoàn toàn khả năng tác động đến tương lai công ty.

Thông qua quyền đề cử thành viên hội đồng quản trị, ông vẫn có thể góp phần định hình cơ cấu lãnh đạo và những quyết định quản trị quan trọng, nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện về sở hữu cổ phần.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa quyền đề cử và quyền bổ nhiệm. Việc Huang có thể đưa ứng viên vào danh sách đề cử không đồng nghĩa những người này chắc chắn được bầu vào hội đồng quản trị. Quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quy trình biểu quyết của cổ đông.

Đây là điểm quan trọng cho thấy quyền lực của Huang sau khi rời vị trí lãnh đạo sẽ có những giới hạn nhất định. Ông vẫn là một cổ đông lớn, nhưng không còn trực tiếp điều hành bộ máy Nvidia hay có quyền quyết định mọi vấn đề như khi còn giữ chức CEO.

Trong bối cảnh Nvidia đã trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), tương lai quản trị của tập đoàn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư.