Tính đến 7h sáng 19/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên Kitco News giao dịch tại mức 3.736,40 USD/ounce. Như vậy, mốc 3.750,00 USD/ounce đã bị xuyên thủng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 116,3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới liên tục giảm trong thời gian gần đây do đồng USD mạnh hơn trong bối cảnh kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Ngoài ra, hoạt động bán tháo trên thị trường hàng hóa trên diện rộng cũng gây áp lực lên kim loại quý.

Đây là biểu đồ giá vàng giao ngay tại thị trường New York (New York Spot Gold) ngày 18/11/2026. (Ảnh: Kitco)

Đánh giá mới nhất từ thị trường hợp đồng tương lai được Kitco dẫn lại cho thấy, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12 lên 95,7%; khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 4,3%.

Chỉ số USD tăng lên mức 103,82 điểm - cao nhất kể từ tháng 4/2025 - tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 3,6 điểm cơ bản xuống còn 5,065%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm kết thúc ở mức gần 4,798%.

Đồng USD mạnh lên và lợi suất cao làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng, tài sản không sinh lãi.

Thị trường vàng đang chật vật để giữ vững các mức hỗ trợ quan trọng khi thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng tại LPL Financial dự đoán, lợi suất trái phiếu kho bạc sẽ vẫn ở mức cao và đồng USD tiếp tục mạnh, cả hai yếu tố này gây áp lực lên giá vàng.

“Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dường như kiên quyết thực hiện thêm các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ, với cuộc tranh luận chuyển từ việc có nên tăng lãi suất hay không sang việc tăng mạnh đến mức nào. Vì dữ liệu lạm phát có khả năng sẽ cải thiện trong tháng 11 và tháng 12, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và có thể sẽ không cảm thấy cần thiết phải tăng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ có thể sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa trong quý 1 năm sau”, Jeffrey Roach nói.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư của Zaye Capital Markets, cho biết: “Chúng tôi tin rằng đợt bán tháo phản ánh áp lực ngày càng tăng từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Các số liệu kinh tế ngày hôm qua cũng củng cố thêm nhận định này”.

“Nếu biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed củng cố những lo ngại về lạm phát dai dẳng và ủng hộ việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD tiếp tục mạnh thì có khả năng giá vàng sẽ kéo dài đà giảm dưới 3.800 USD/ounce”, Aslam nói thêm.