Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 18/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 137,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/11, giá vàng trong nước ngày 18/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 18/11, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/11, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 132,5 –136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 133 – 137 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 132,2 – 136,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/11 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 103 USD/ounce, xuống mức 3.765 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.864 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại giảm giá rất mạnh, tụt xuống dưới mốc 3.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Goldman Sachs nhận định thị trường vàng thế giới có nguy cơ giảm và biến động mạnh trong ngắn hạn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Các nhà kinh tế của ngân hàng đầu tư này dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12, sau đó tiếp tục tăng lần thứ ba vào tháng 3 năm sau.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng thêm 800 USD trong năm tới, lên mức 4.650 USD/ounce vào cuối năm 2027. Phần lớn mức tăng này được cho là đến từ hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương.

Nếu nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro từ các chính sách kinh tế vĩ mô phục hồi, Goldman Sachs nhận định giá vàng có thể tăng mạnh hơn kịch bản cơ sở. Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng các rủi ro đối với dự báo năm 2027 đang nghiêng về chiều hướng bất lợi.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.765 USD/ounce (tương đương khoảng 117,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/11, giá vàng ngày 19/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.